TikTok w opałach. USA może przyjąć druzgocącą rezolucję, która zmusza ByteDance do sprzedaży swoich udziałów

Ostatnio Izba Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych zagłosowała za uchwaleniem prawa, które zmusiłoby przedsiębiorstwo ByteDance do sprzedaży swoich udziałów w USA, w przeciwnym razie aplikacja TikTok może zostać całkowicie zablokowana w tym kraju. Chińska firma protestuje, a niektórzy senatorzy kwestionują zgodność takiego działania z konstytucją. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie to oznacza koniec TikToka?

Izba Reprezentantów USA przyjęła rezolucję, która może pogrzebać działalność aplikacji TikTok w Stanach Zjednoczonych. Ostateczne decyzje leżą jednak w gestii Senatu i prezydenta Joe Bidena.

We środę, 13 marca 2024 roku, Izba Reprezentantów USA przyjęła rezolucję, która potencjalnie może skutkować zakazem aplikacji TikTok na terenie Stanów Zjednoczonych. Głosowaniem poparło ją 352 urzędników, podczas gdy 65 było przeciwnych. Co interesujące, w rządzie USA panuje dość duża jednomyślność w tej sprawie. Nowe prawo nakłada na właściciela aplikacji TikTok, firmę ByteDance, obowiązek sprzedaży swoich udziałów na terenie USA w ciągu sześciu miesięcy. Jednakże rezolucja musi być jeszcze zatwierdzona przez Senat i podpisana przez prezydenta Joe Bidena, choć ten wyraził chęć zrobienia tego jak najszybciej. Prawdopodobnie zajmie to trochę czasu, ponieważ oczekuje się, że ByteDance skorzysta ze wszystkich dostępnych środków prawnych, aby zakwestionować nowe prawo. To może mieć miejsce już teraz, ponieważ kilku senatorów opowiedziało się przeciwko przepisowi, postulując naruszenie Pierwszej Poprawki konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rząd oraz niezależni eksperci od cyfrowego bezpieczeństwa zgłaszają, że nowa ustawa stanowi krok we właściwym kierunku, lecz nie jest to rozwiązanie całkowitego problemu. Istnieje poważne zagrożenie związane z dostępem chińskiego rządu do danych 170 milionów Amerykanów. Mimo że dane użytkowników TikToka od pewnego czasu są przechowywane na terenie Stanów Zjednoczonych, istnieje potencjalne ryzyko, że ByteDance, właściciel TikToka, może być poddany presji ze strony chińskich władz, aby takie dane udostępnić. Taka sytuacja również może mieć miejsce w odniesieniu do polskich użytkowników. W zależności od reakcji chińskiego przedsiębiorstwa amerykańska wersja aplikacji może przejść w ręce krajowego podmiotu lub zostać całkowicie zakazana na terenie USA. W pierwszym scenariuszu dla użytkownika końcowego zmiany mogą być minimalne. Jednak druga możliwość może skutkować globalnym kryzysem w funkcjonowaniu aplikacji do publikowania krótkich filmów, gdyż potencjalnie Unia Europejska może podążyć za USA.

Źródło: CBS News