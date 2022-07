The Last of Us: Part I - wyciekły nowe screeny i fragment rozgrywki. Prawdopodobnie nie doczekamy się żadnych zmian w gameplayu

The Last of Us: Part I to dla wielu jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. W końcu nadal jest sporo osób, które nie miały okazji zagrać w arcydzieło studia Naughty Dog, a poza tym okazja przeżycia historii Joela i Ellie w nowoczesnej oprawie graficznej może zachęcić do rozgrywki nawet fanów pierwowzoru. W sieci pojawiły się właśnie nowe screeny przedstawiające wygląd gry, a także krótki fragment ukazujący początkowy etap fabuły.

Pod względem wizualnym mamy do czynienia z pełnoprawnym remakiem. Martwią nas jednak doniesienia, jakoby The Last of Us: Part I pod względem gameplayu miało pozostać w ogóle niezmienione.

Nowe zrzuty ekranu zostały porównane z dotychczasową wersją gry i różnicę widać od razu - pod względem wizualnym mamy do czynienia z pełnoprawnym remakiem. Warto zwrócić uwagę na całkiem przemodelowane budynki i poszczególne elementy. Zamieszczone poniżej wideo z początkowej fazy rozgrywki ukazuje nam z kolei wyraźną poprawę animacji postaci oraz bardziej realistyczne oświetlenie. Martwią nas jednak doniesienia, jakoby The Last of Us: Part I pod względem gameplayu miało pozostać w ogóle niezmienione. Nowa gra Naughty Dog ma zaoferować właściwie jedynie graficzne wodotryski, choć możemy liczyć na różne dodatki, jak np. ogólną widoczność wszelkich ulepszeń broni.

Footage of Sarah's death from leaked The Last of Us Part 1 Remake pic.twitter.com/j2dM1mn4M1 — Bloodborne ( PC ) - Daily Dose (@bloodborne_pc) July 19, 2022

Wygląda na to, że na konsoli Sony PlayStation 5 grę The Last of Us: Part I będzie można uruchomić w trybie 4K 40 FPS opisanym jako Gameplay Mode lub 4K 60 FPS Dynamic Mode. Co istotne, już w momencie premiery możemy liczyć na obsługę technologii VRR. Pamiętajmy jednak o tym, by nie brać żadnej informacji za pewnik do momentu oficjalnego potwierdzenia przez twórców. Na szczęście premiera gry nie jest bardzo odległa, bowiem już 2 września będzie dostępna na PS5. Debiut na PC odbędzie się w późniejszym, jeszcze nieokreślonym terminie.

Źródło: WCCFTech, @bloodborne_pc