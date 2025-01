Test obudowy komputerowej Volcano Perun APEX ARGB - Ciekawe wzornictwo i cztery 140 mm wentylatory w komplecie

Perun stanowił czołowe bóstwo w panteonie słowiańskim, będąc odpowiednikiem szerzej znanych gromowładnych Thora i Zeusa, którego imieniem ochrzczono nową obudowę komputerową marki Volcano. Ostatnie tygodnie przyniosły solidne wzmocnienie portfolio polskiego producenta, natomiast Volcano Perun APEX ARGB niejako zamyka okienko premierowe, którym wcześniej kolejno przeszły modele Space, Expanse i Horizon. Wszystkie zostały zrecenzowane na naszych łamach, dlatego również Volcano Perun APEX ARGB niezwłocznie wzięliśmy na warsztat. Sprawdźmy zatem czy najnowsza propozycja tego producenta wniesie jakiś powiew świeżości do skostniałego świata gamingowych obudów komputerowych...

Autor: Sebastian Oktaba

Na wstępie warto zaznaczyć, że Modecom niedawno postanowił oddzielić markę Volcano od podstawowego portfolio, tworząc osobną linię produktową skierowaną do wymagającego odbiorcy. Otrzymujemy zatem urządzenia lepiej dopracowane technicznie, wykonane z solidnych materiałów oraz mające ambicje konkurować ze sprzętem bardziej rozpoznawalnych marek. Jednak już wcześniej Modecom Volcano oferował produkty skierowanie głównie do graczy i entuzjastów, które pozytywnie zaskakiwały jakością oraz wyposażeniem np. obudowę Amirani ARGB współdzielącą projekt z modelem Lian Li Lancool 215. Firma sprzedaje również klawiatury mechaniczne, myszki, zasilacze i pomniejsze peryferia. Najważniejsze pozostają natomiast gamingowe skrzynki, co potwierdza ogromna ilość nowości wprowadzonych w ostatnich miesiącach, a recenzowany Volcano Perun APEX ARGB jest ostatnią większa premierą.

Obudowa Volcano Perun APEX ARGB oprócz ciekawej stylistyki, oferuje również pojemne i dobrze wentylowane wnętrze, dzięki fabrycznemu zestawowi czterech 140 mm wentylatorów zintegrowanych z kontrolerem.

Volcano Perun APEX ARGB to konstrukcja wykonana w formacie Midi Tower o rozmiarach 473 x 518 x 235 mm, ważącą solidne 10 kilogramów oraz występująca w dwóch standardowych wersjach kolorystycznych. W pierwszej kolejności uwagę zwraca jednak nietuzinkowa przednia maskownica, charakteryzująca się połamanymi pionowymi paskami, mającymi najpewniej symbolizować błyskawice, skoro nazewnictwo nawiązuje do gromowładnego. Volcano Perun APEX ARGB stylistycznie przypomina Fractal Design Torrent, ASUS ProArt PA60, Zalman S2 oraz Antec Performance 1FT, bowiem obudów komputerowych z podobnymi frontami jest relatywnie niewiele. Najczęściej miejsce to zajmuje jednolita zaślepka, metalowa siatka albo hartowane szkło, dlatego w ogólnym rozrachunku recenzowany model troszeczkę się wyróżnia. Aparycja Volcano Perun APEX ARGB nie stanowi natomiast najważniejszego elementu układanki.

Modecom

Horizon ARGB Flow Volcano

Expanse T APEX ARGB Volcano

Perun APEX ARGB Wymiary 465 x 490 x 220 mm 490 x 505 x 235 mm 473 x 518 x 235 mm Waga 7.0 kilogramów 12.2 kilograma 10.0 kilogramów Front Siatka Siatka Plastik / Siatka Materiały Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Porty USB 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C Format płyt mITX / mATX / ATX / eATX mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX Zatoki 2.5" 2 2 4 Zatoki 3.5" 2 3 2 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 400 mm 405 mm 390 mm Długość PSU 380 mm 315 mm 180 mm Wysokość coolera 173 mm 180 mm 185 mm Fabryczne wentylatory 3x 140 mm / 1x 120 mm 4x 140 mm 4x 140 mm Miejsc na wentylatory 9 10 9 Kontroler obrotów Tak Tak Tak AiO Front / Wnęka / Góra 360 / - / 360 mm 360 / 360 / 360 mm 420 / - / 360 mm Wyciszenie - - - Cena 499 zł 589 zł 449 zł

Producent konsekwentnie stawia na zestaw czterech 140 mm wentylatorów ARGB, które wcześniej montował w Volcano Space i Expanse, zatem wentylacja powinna być naprawdę przyzwoita. Zestaw obejmuje także zintegrowany kontroler obrotów oraz podświetlenia, gdzie podłączymy maksymalnie sześć urządzeń każdego rodzaju. Wewnątrz zmieścimy wysokie systemy chłodzenia procesorów (185 mm) i długaśne karty graficzne (390 mm), a jeżeli usuniemy fragment osłony tunelu zasilacza, wejdzie nawet 420 mm chłodnica na froncie. Warto jednak zauważyć, że Volcano Perun APEX ARGB współdzieli szkielet z całkiem popularnym Cougar MX600 RGB, chociaż obydwie konstrukcje dzielą istotne szczegóły. Cena startowa bohatera dzisiejszej recenzji wynosi 449 złotych, zatem oprócz wspomnianego Cougara, będzie rywalizował także z Lian Li Lancool 216, Fractal Design Pop XL oraz Endorfy ARX 500/700 Air.