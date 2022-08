Test obudowy be quiet! Pure Base 500 FX - Wydajny system chłodzenia i efektowne podświetlenie w standardzie

Be quiet! Pure Base 500 FX jest specjalną edycją popularnej obudowy komputerowej be quiet! Pure Base 500 DX, którą niemiecki producent zaprezentował w pierwszej połowie 2020 roku. Odświeżona wersja nie wprowadza jednak żadnych poważniejszych zmian konstrukcyjnych, skupiając wyłącznie na walorach estetycznych. Zastosowano tutaj bogatszy zestaw wentylatorów, które dodatkowo otrzymały podświetlenie ARGB, zsynchronizowane z paskami umieszczonymi na froncie. Be quiet! Pure Base 500 FX jest zatem modelem skierowanym do amatorów świecidełek, ale jednocześnie szukających obudowy niewielkiej, przewiewnej oraz estetycznie wykonanej. Zobaczmy czy wszystko zrobiono jak należy...

Autor: Sebastian Oktaba

Rodzina obudów be quiet! Pure Base 500 obejmuje aktualnie trzy warianty, zbudowane na wspólnym szkielecie o wymiarach 450 x 232 x 463 mm. Podstawowy Pure Base 500 dostępny ze szklanym lub jednolitym bokiem, to najtańsza odmiana o najskromniejszym wyposażeniu. Dysponuje jednak dwoma 140 mm wentylatorami be quiet! Pure Wings 2. Bardziej rozbudowany model be quiet! Pure Base 500 DX, oprócz większej ilości wentylatorów be quiet! Pure Wings 2 wynoszących trzy sztuki (2x 120 mm / 1x 140 mm), przeszedł już poważniejsze zmiany stylistyczne. Frontowy panel jest siatkowany i zyskał pionowe LED-owe paski. Zamiast 2x USB-A 3.0 wstawiono po jednym USB-A oraz USB-C plus przycisk do zmiany trybów podświetlenia. Poza tym, be quiet! Pure Base 500 DX dostępny jest wyłącznie ze szklanym bokiem.

Be quiet! Pure Base 500 FX jest specjalną edycją obudowy komputerowej be quiet! Pure Base 500 DX, którą wprowadzono z okazji 20-lecia firmy.

Podobnie jak model be quiet! Pure Base 500 DX, również be quiet! Pure Base 500 FX występuje tylko z prawym panelem wykonanym z hartowanego szkła. Obydwie obudowy mają jednak wytłumione lewe skrzydło matą bitumiczną. Różnice między DX oraz FX zamykają się zasadniczo w aspektach wizualnych i wyposażeniu. Recenzowana skrzynka posiada paski na siateczkowym froncie, które zamiast jednego koloru wyświetlają teraz paletę ARGB. Koresponduje to łącznie z czterema zainstalowanymi fabrycznie wentylatorami be quiet! Light Wings PWM ARGB. Trzy jednostki 120 mm wstawiono na froncie, natomiast jedną 140 mm umieszczono z tyłu. Wszystko razem obsługuje wbudowany HUB, mogący przyjąć do sześciu wentylatorów lub listew. Obudowa be quiet! Pure Base 500 FX póki co dostępna jest wyłącznie w kolorze czarnym.

Pure Base 500 FX Pure Base 500 DX Pure Base 500 Wymiary 450 x 232 x 463 mm 450 x 232 x 463 mm 450 x 232 x 463 mm Waga 8,0 kilogramów 7,8 kilograma 7,5 kilograma Front Siatka Siatka Jednolity Materiały Stal / ABS / Szkło Stal / ABS / Szkło Stal / ABS / Szkło Porty USB 3.0 1x USB-A / 1x USB-C 1x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A Zatoki 2,5 cala 4 4 5 Zatoki 3,5 cala 2 2 2 Wysokość chłodzenia CPU 190 mm 190 mm 190 mm Długość karty graficznej 369 mm 369 mm 369 mm Kolory Czarny Czarny / Biały Czarny / Szary / Biały Wentylatory 3x 120 mm / 1x 140 mm 2x 120 mm / 1x 140 mm 2x 140 mm Seria wentylatorów Light Wings PWM ARGB Pure Wings 2 Pure Wings Miejsc na wentylatory 6 6 6 Wyciszenie Tak Tak Tak Obsługiwane płyty mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX AiO Front / Góra / Tył 360 / 240 / 140 mm 360 / 240 / 140 mm 360 / 240 / 140 mm Cena 559 zł 499 zł 399 zł

Be quiet! Pure Base 500 FX jest zatem najlepiej wyposażoną, ale również najdroższą obudową w rodzinie, której aktualna cena wynosi 559 złotych. W komplecie otrzymujemy jednak cztery porządne wentylatory ARGB PWM sterowane HUB-em, wytłumienie jednego z boków, panel z hartowanego szkła i komplet filtrów przeciw kurzowi. Różnica 50-60 złotych względem be quiet! Pure Base 500 DX wydaje się całkiem uzasadniona. Warto jeszcze wspomnieć, że oprócz obudowy be quiet! Pure Base 500 FX, firma wprowadziła chłodzenie AiO be quiet! Pure Loop 2 FX (240 / 280 / 360 mm) oraz klasyczny wieżowy cooler be quiet! Pure Rock 2 FX. Całą rodzinę FX łączą wentylatory Light Wings PWM ARGB. System AiO be quiet! Pure Loop 2 FX w rozmiarze 240 mm będziecie mieli okazję zobaczyć na zdjęciach w nieniniejsze recenzji.