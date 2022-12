Test ASUS ROG Flow X16 - najwydajniejszy laptop konwertowalny z AMD Ryzen 9 6900HS i ekranem IPS typu Mini LED

W ubiegłym roku firma ASUS wprowadziła na rynek nową serię laptopów konwertowalnych o nazwie ROG Flow. Na początek wprowadzono model ROG Flow X13 z procesorem AMD Ryzen serii 5000 oraz dość leciwym już wówczas układem graficznym NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q. Prawdziwą nowością było jednak zaprojektowane złącze PCIe, do którego mogliśmy podłączyć stację eGPU ROG XG Mobile z dużo mocniejszym układem NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU o mocy 150 W. W tym roku koncepcja rozszerzyła się o dwa kolejne modele - ROG Flow Z13 z procesorem Intel Core 12. generacji, który był już klasycznym laptopem hybrydowym (z odczepianym ekranem) oraz ROG Flow X16. Dwa pierwsze modele mieliśmy już okazję przetestować, teraz przyszła pora na ROG Flow X16 z jednym z najlepszych ekranów, jakie obecnie możemy dostać w laptopie do gier.

ROG Flow X16 to rozwinięcie koncepcji konwertowalnego laptopa, przeznaczonego do grania. Tym razem otrzymujemy dużo większe urządzenie, z ekranem o przekątnej 16 cali. Wewnątrz też umieszczono znacznie mocniejszy układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, co bezpośrednio wpływa na osiągi i bez podłączonej stacji eGPU ROG XG Mobile. Co ciekawe, osiągi wbudowanego dGPU są na tyle dobre, że osobiście gdybym już chciał do niego dokupić ROG XG Mobile, to chyba wolałbym poczekać do nowej wersji skrzynki, obsługującej układy nowej generacji w postaci GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Jednym z najjaśniejszych punktów ROG Flow X16 jest ekran IPS z podświetleniem typu Mini LED. Oferuje nie tylko wysoką luminancję w trybie HDR (wg. specyfikacji mowa o 1000 nitów), ale również odświeżanie na poziomie 165 Hz wraz z obsługą techniki Adaptive Sync. Ekran z podświetleniem Mini LED dotychczas miałem okazję zobaczyć tylko w MacBookach Pro 14 oraz 16 i byłem zachwycony jakością obrazu (mając na uwadze, że nie jest to OLED). Tym samym ROG Flow X16 jest pierwszym testowanym w PurePC.pl komputerem przenośnym, w którym ekran z podświetleniem Mini LED umieszczono w laptopie bazującym na systemie Windows 11.

ROG Flow X16 to najnowszy, konwertowalny laptop firmy ASUS, w którym wykorzystano nie tylko mocne podzespoły, ale również doskonale zapowiadający się ekran z podświetleniem Mini LED.

ROG Flow X16 posiada na pokładzie dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU. Dopisek "Laptop GPU" nie jest przypadkowy - od teraz jest to część oficjalnego nazewnictwa kart w laptopach, dzięki którym mają być wyraźniej rozróżnione względem swoich desktopowych "odpowiedników". W przypadku architektury Ampere wracamy poniekąd do czasów, gdy układy mobilne oraz desktopowe były czymś zupełnie różnym. Duży rdzeń GA102 o bardzo wysokim TGP okazało się karkołomnym zadaniem dla notebooków, toteż w przenośnych komputerach zobaczymy karty oparte co najwyżej na rdzeniu GA103. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU to trzeci, najwydajniejszy obecnie układ graficzny w notebookach (przynajmniej sugerując się suchymi danymi technicznymi). Została jednak nieco zmodyfikowana względem desktopowej wersji. Mamy do dyspozycji rdzeń Ampere GA104 z 5888 rdzeniami CUDA oraz 8 GB pamięci VRAM GDDR6 na 256-bitowej magistrali pamięci. Kolejnym problemem może być to, że od teraz NVIDIA nie będzie już wyróżniać modeli Max-Q oraz Max-P (to zazwyczaj było wewnętrzne określenie normalnych kart w laptopach o pełnym TGP). Otrzymujemy zamiast tego układy z określonym, pewnym TGP, którego producenci laptopów muszą przestrzegać. W zależności od karty, TGP będzie wynosić od 80 W do 125 W i więcej. W przypadku testowanego notebooka, karta NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU charakteryzuje się TGP na poziomie maksymalnie 125 W oraz wsparciem dla technologii Dynamic Boost 2.0.

ROG Flow X16 został wyposażony w najnowszy procesor AMD z rodziny APU Rembrandt-H. Nowe procesory AMD Ryzen serii 6000 (H) wykorzystują usprawnioną architekturę Zen 3+, poprawiającą efektywność energetyczną oraz nieco usprawniając wydajność wielowątkową. Nowe układy Rembrandt oferują maksymalnie 8 rdzeni oraz 16 wątków,. Testowana jednostka to AMD Ryzen 9 6900HS o TDP na poziomie 35 W. Bazowy zegar procesora wynosi 3,3 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,9 GHz. Nowy procesor APU Rembrandt oferuje układ graficzny Radeon 680M, oparty na architekturze RDNA 2, z 12 blokami CU i zegarem rdzenia na poziomie do 2400 MHz. Nie brakuje także 2-kanałowego kontrolera pamięci DDR5 4800 MHz oraz LPDDR5 6400 MHz. Nie brakuje także obsługi magistrali PCIe 4.0 (8 linii dla GPU, pozostałe dla SSD), USB 4 czy kodeka AV1.