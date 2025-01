Terrans Force Handle 5 - nowy handheld z układem AMD Ryzen 7 7840U i nawet 32 GB pamięci RAM LPDDR5

Do świata gamingowych handheldów dołączył właśnie kolejny model, który ponownie oparty jest na dobrze znanym układzie AMD Ryzen 7 7840U. Tytułowy Terrans Force Handle 5 może się pochwalić całkiem pojemnym akumulatorem, ekranem ze standardową rozdzielczością Full HD, nawet 32 GB pamięci RAM, a także dobrze wyglądającą konstrukcją. Niestety największą wadą urządzenia okazuje się jego cena, która jest wyższa, niż początkowo sugerowano.

Na rynku pojawiła się alternatywa dla handheldów pokroju ASUS-a ROG Ally, czy też Steam Decka. Terrans Force Handle 5 jest na pierwszy rzut oka dość ciekawym urządzeniem, natomiast wszystkie jego plusy skutecznie zabija zbyt wysoka cena.

Przy pierwszej prezentacji urządzenia zakładano, że będzie ono sprzedawane w kwocie około 650 dolarów. Rzeczywistość okazała się jednak zgoła inna, wszak najtańszy wariant wyceniono na 999 dolarów. W tej kwocie otrzymujemy handheld z 7-calowym panelem IPS o rozdzielczości Full HD i 120 Hz odświeżaniu. Jasność szczytowa wynosi całkiem przyzwoite 450 nitów. Za wydajność odpowie wspomniany AMD Ryzen 7 7840U, którego wspiera układ graficzny AMD Radeon 780M z 12 jednostkami CU (tyle samo, co w przypadku ASUS-a ROG Ally). Na dodatek możemy otrzymać maksymalnie 32 GB pamięci RAM w standardzie LPPDR5, a także 1 TB nośnik SSD na złączu M.2 (2280).

Terrans Force Handle 5 (HANDLE-7321) Procesor AMD Ryzen 7 7840U (Zen 4, 4 nm)

8C/16T (3,3 - 5,1 GHz) Układ graficzny AMD Radeon 780M (RDNA 3, 12 CU, 2,7 GHz) Maksymalna moc 28 W Pamięć RAM 16 / 32 GB LPDDR5 (6400 MHz) Nośnik danych 1 TB PCIe Gen 4.0 (M.2 2280) Wyświetlacz 7" IPS 1920 x 1080 px, 120 Hz (16:9)

100% sRGB, 450 nitów Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E (Intel AX210), Bluetooth 5.2 Porty, złącza, sloty 2 x USB 4.0 typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty pamięci microSD Akumulator 50,04 Wh / 100 W Wymiary i waga 256 x 113,5 x 22,5 mm / 688 g System Microsoft Windows 11 Home Cena 16 GB / 1 TB - 999 dolarów

32 GB / 1 TB - 1099 dolarów

Na pokładzie znalazło się ogniwo o pojemności 50,04 Wh, które naładujemy z mocą aż 100 W. Do dyspozycji mamy dwa funkcjonalne porty USB typu C (tak jak w Lenovo Legion Go), złącze słuchawkowe i slot na karty microSD. Możemy liczyć również na szybkie pobieranie tytułów dzięki modułowi Wi-Fi 6E. Nie zabrakło też Bluetooth 5.2. Urządzenie wyposażono w czytnik linii papilarnych, który umieszczono w przycisku zasilania. Całość prezentuje się całkiem dobrze, jednak w tej cenie, a tak naprawdę nawet w dużo niższych, możemy otrzymać po prostu lepsze sprzęty, więc sukces w tym wypadku jest bardzo dyskusyjny. Zakupu możemy dokonać tutaj. Transport paczki do Polski jest darmowy.

Źródło: MinixPC, YouTube @ETA PRIME