Teraz na GOG dostaniesz za darmo grę Oaken Świetnie ocenianą hybrydę strategii, roguelike'a i deck buildera

Black Friday w pełni, a zatem w sieci pojawiło się sporo różnego rodzaju obniżek. Inna sprawa, że nierzadko można trafić na mało opłacalne okazje, które niewiele różnią się od zwyczajowych rabatów (jeżeli w ogóle). Warto mimo wszystko śledzić różne platformy - zwłaszcza, że teraz co rusz pojawiają się i darmówki. Kolejna znalazła się w sklepie GOG. I choć nie mówimy o jakimś wielce znanym tytule, fani pewnych konkretnych nurtów raczej nie mają na co narzekać.

Aż do 2 grudnia w serwisie GOG można znaleźć Oaken, skrzyżowanie turowej strategii, roguelike'a i deck buildera.

Ciekawe oferty znajdziemy obecnie zarówno na Steamie, czy innej platformie Amazona, ale nie tylko. Aż do najbliższego poniedziałku do odebrania za darmo jest Oaken od Laki Studios. Niezależne studio wprowadza nas do mitycznego świata, znajdującego się w niemożliwym do dokładnego określenia miejscu i czasie, rozciągając się gdzieś pomiędzy gałęziami wielkiego dębu. Właściwa rozgrywka rozpoczyna się, gdy zanika głos owego drzewa - wokół którego kręciło się życie jego mieszkańców. Wywołuje to lawinę zdarzeń mogących zmienić wszystko.

Oaken przedstawiane jest jako "kampania roguelike nastawiona na rozwój bohatera z elementami budowania talii". Będziemy eksplorować sporą, losowo generowaną mapę, urozmaiconą różnymi wydarzeniami i bogatą galerią zwykłych wrogów oraz bossów. Walczymy na heksagonalnej siatce, rozwijając taktykę i naszą postać, a do rozgrywki wprowadzono przy tym elementy deckbuildingu. Jak wynika z opisów, w Oaken łatwo nauczyć się grać, ale opanowanie gry w bardziej zaawansowanym stopniu wymaga już czegoś więcej. Jej premiera odbyła się latem 2022 i nie zagrało w nią wiele osób, natomiast opinie są z reguły pozytywne.

Źródło: GOG