Tempest Rising - postnuklearny klasyczny RTS z prezentacją trybu wieloosobowego. Budowanie baz i walka w stylu Starcrafta

Klasyczne strategie czasu rzeczywistego dalekie są od swojego złotego wieku, ale od czasu do czasu pojawia się w tej materii coś godnego uwagi. Tym razem do fanów tego nieśmiertelnego gatunku będą starali się przemówić Duńczycy ze Slipgate Ironworks. Ich projekt został po raz pierwszy ogłoszony w zeszłym roku, w tym zaś trafić ma na komputery osobiste. Tymczasem wydawca THQ Nordic wypuścił nowy, niespełna 20-minutowy materiał poświęcony rozgrywce.

Tempest Rising to klasyczny RTS, który strukturą rozgrywki nawiązuje do serii Starcraft. Najnowszy materiał prezentuje multiplayer w grze.

W trakcie swojego specjalnego eventu THQ Nordic podrzuciło całkiem obszerny gameplay trailer Tempest Rising. Ekipa z siedzibą w Aalborgu ma w ciągu najbliższych miesięcy wypuścić na pecety grę nawiązującą do kultowych tytułów z lat 90. i 2000., ze Starcraftem czy Command & Conquer na czele. Akcja umiejscowiona jest na Ziemi zaraz po wojnie nuklearnej, gdzie ocaleli walczą o władzę i surowce, starając się wypracować nowy układ sił. Do wyboru będziemy mieli trzy różne stronnictwa - każde preferujące nieco inne podejście do rozgrywki.

Wygląda na to, że weterani gatunku czy po prostu osoby zainteresowane pewnym oldschoolowym spojrzeniem mają na co czekać w roku 2023. Szczególnie ukazuje to poniższa prezentacja pokazowego starcia 1v1 na jednej z map Tempest Rising. Powraca zatem stare, dobre budowanie baz, zbieranie lokalnych surowców i korzystanie z różnych mechanik, jakie serwują nam dane frakcje. Jak widać, deweloperzy nie szykują nam żadnej rewolucji w tym względzie, ale kto oczekuje starej, dobrej melodii w całkiem ładniej oprawie, powinien być zadowolony z tego, co pokazało nam Slipgate Ironworks:

Źródło: WCCFtech