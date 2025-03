Telepolis sprzedane spółce Online Venture za prawie 10 mln złotych. Kolejna duża transakcja na rynku medialnym

Serwis Telepolis będący dotychczas własnością grupy Comperia S.A, został sprzedany spółce Online Venture, posiadającej w swoim portfolio portale Meczyki i PPE. Kwota transakcji wyniesie 9,6 mln złotych, chociaż początkowo w kuluarach krążyły plotki o nawet dwukrotnie wyższej wycenie. Jest to kolejny przypadek dużych transferów na rynku medialnym, gdzie funkcjonuje coraz mniejsza ilość podmiotów niezależnych. Niedawno serwis Benchmark przejęła grupa Wirtualna Polska, która wcześniej dokonała zakupu Dobre Programy.

Telepolis ma nowego właściciela, którym jest spółka Online Venture, specjalizująca w fuzjach, marketingu, SEO i akwizycji internetowej.

Telepolis powstało w 2004 roku, pozostając od 2014 roku własnością grupy Comperia S.A., która dokonała zakupu za 2,5 mln złotych. Pod względem odwiedzin jest to jeden z największych krajowych serwisów technologicznych (~5 mln według Mediapanel), skupiony głównie na działach mobile i pokrewnych. Dlaczego Comperia S.A zdecydowała się sprzedać Telepolis? W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku grupa zanotowała spadek przychodów sprzedażowych z 44,1 do 32,64 mln złotych. Jej zysk EBITDA zmalał z 8,01 do 1,08 mln zł, a wynik netto z 5,11 mln zł zysku do 633 tysięcy złotych straty. Comperia S.A. planuje dalszy rozwój działalności w segmencie e-commerce, a pozyskane środki chce zainwestować w inne sektory.

Nowy właściciel Telepolis, to założony w 2011 roku fundusz oraz inkubator inwestycji, mający w założeniach wspierać przedsięwzięcia biznesowe z branży internetowej. Głównym obszarem zainteresowania firmy są przede wszystkim fuzje, przejęcia, marketing, SEO i akwizycja. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa według KRS (0000391913) wynosi zaledwie 5000 zł. Online Venture planuje synergię między portalami Telepolis i PPE, która prawdopodobnie będzie wyglądać podobnie do ruchów, jakie Wirtualna Polska dokonała w przypadku Benchmark i Dobre Programy. Warunkowa umowa zawarta 22 lutego 2024 wejdzie w życie 29 lutego 2024, jeżeli walne zgromadzenie akcjonariuszy Comperia S.A. podpisze odpowiednią uchwałę.

Źródło: Wirtualne Media