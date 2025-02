Tecno Spark 20 - nowa seria bardzo tanich smartfonów, która wyglądem nawiązuje do linii Apple iPhone 15

Jeśli choć trochę interesujemy się branżą mobilną, to z pewnością wiemy, że firmą, która aktualnie notuje największy wzrost w sprzedaży smartfonów, jest Transsion. Odpowiada ona za trzy marki: Tecno, itel i Infinix. To właśnie ta pierwsza wprowadziła do sprzedaży nową serię smartfonów Tecno Spark 20. W jej skład wchodzą obecnie cztery modele, a kolejny szykuje się do swojego debiutu. Wszystkie występują w naprawdę niskich cenach i przypominają smartfony Apple iPhone 15.

Najnowsza seria smartfonów Tecno Spark 20 zawitała do Polski. Producent zaoferuje nam modele z budżetowej i średniej półki w bardzo niskich cenach. Ich design ma przy tym nawiązywać do urządzeń z segmentu "premium".

Cała seria dość wyraźnie stara się upodobnić do dużo droższych smartfonów, natomiast na tym polu wszystkie podobieństwa się kończą. Najtańszym ze wszystkich braci jest Tecno Spark Go 2024, który oferuje bardzo "budżetową" specyfikację, natomiast jest ona adekwatna do jego promocyjnej ceny (349 zł). Na pokładzie znalazł się system Android 13 Go, czyli odsłona, która ma dużo mniejsze wymagania i jest nieco okrojona. Sam smartfon nie wyróżnia się niczym szczególnym - może poza akumulatorem o przyzwoitej pojemności. Trochę droższym modelem jest Tecno Spark 20c. Tak jak w poprzedniku możemy liczyć na 6,56-calowy ekran IPS z 90 Hz odświeżaniem, a pamięć RAM może wynosić nawet 8 GB. Aparat główny nie jest już tylko „atrapą”, ale może wykonać dość dobre zdjęcia w korzystnym oświetleniu. Warto wspomnieć także o gnieździe Audio-Jack 3,5 mm. Cena w droższej wersji (8/128 GB) wynosi aktualnie 499 zł.

Tecno Spark 20 Pro Tecno Spark 20 Tecno Spark 20c Tecno Spark Go 2024 Procesor MediaTek Helio G99

2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 MediaTek Helio G85

2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55 MediaTek Helio G36

8 x 2,2 GHz A53 Unisoc T606

2 x 1,6 GHz A75 + 6 x 1,6 GHz A55 Układ graficzny Mali-G57 MC2 Mali-G52 MC2 IMG PowerVR GE8320 Mali-G57 MP1 Pamięć RAM 8 GB 4 / 8 GB 4 GB Pamięć wbudowana 256 GB 128 GB Wyświetlacz 6,78" 2460 x 1080 px, IPS, 120 Hz 6,56" 1612 x 720 px, IPS, 90 Hz Aparat przedni 32 MP 32 MP 8 MP Aparaty tylne 108 + 2 MP + czujnik głębi 50 MP + czujnik głębi 13 MP + czujnik głębi Łączność Wi-Fi 5, BT 5.2, 4G, NFC

BEiDou, Galileo, GLONASS, GPS Wi-Fi 5, BT 5.2, 4G, NFC

BEiDou, Galileo, GLONASS, GPS Wi-Fi 5, BT 5.0, 4G, NFC

GPS Wi-Fi 5, BT 5.0, 4G

GPS Norma IP IP53 - Złącza, porty i sloty USB typu C

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD USB typu C

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD USB typu C

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD USB typu C

Slot na karty microSD Akumulator 5000 mAh / 33 W 5000 mAh / 18 W 5000 mAh / 10 W Wymiary i waga 168,61 x 76,61 x 8,4 mm / 206 g 163,69 x 75,6 x 8,45 mm / 194 g 163,69 x 75,6 x 8,55 mm / 189 g 163,69 x 75,6 x 8,55 mm / 186 g System operacyjny Android 13 (HIOs) Android 13 Go (HIOs) Wersje kolorystyczne Moonlit Black, Frosty Ivory, SunsetBlush Gravity Black, Cyber White, Magic Skin Blue Gravity Black, Magic Skin Green, Mystery White Cena od 25.01 do 8.02.2024 roku 699 zł 599 zł 4 + 128 GB - 399 zł

8 + 128 GB - 499 zł 349 zł Cena regularna 899 zł 699 zł 4 + 128 GB - 499 zł

8 + 128 GB - 599 zł 449 zł

Tecno Spark 20 (599 zł) korzysta z identycznego ekranu i aparatu głównego co poprzednicy, aczkolwiek wariant ten wprowadza pojemniejszą (256 GB) pamięć flash i trochę lepszy procesor MediaTek Helio G85. Ładowanie akumulatora nadal odbywa się jednak z niewielką mocą. Edycja Tecno Spark 20 Pro oferuje większy wyświetlacz IPS z lepszą rozdzielczością i odświeżaniem wynoszącym 120 Hz. Aparat główny to teraz 108 MP jednostka, a ogniwo naładujemy z mocą 33 W. Poza ponownie trochę lepszym układem MediaTeka nie zauważymy więcej różnic. Kwota zakupu wynosi aktualnie 699 zł. Podane ceny będą obowiązywać do 8 lutego 2024 roku. Niebawem zostanie wprowadzona kolejna wersja z dopiskiem „+”, która zaoferuje panel AMOLED, Androida w wersji 14, a także inny design. Cena pozostaje jednak nieznana.

Tecno Spark 20 Pro+ Procesor MediaTek Helio G99 Ultimate

2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 Układ graficzny Mali-G57 MC2 Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 256 GB Wyświetlacz 6,78" 2436 x 1080 px, AMOLED, 120 Hz

1000 nitów, Always on Display Aparat przedni 32 MP Aparaty tylne 108 MP + czujnik głębi Łączność Wi-Fi 5, BT 5.2, NFS, 4G

GPS, GLONASS, BEiDou, Galileo Norma IP IP53 Złącza, porty i sloty USB typu C

Slot na karty microSD Akumulator 5000 mAh / 33 W Wymiary i waga 164,7 x 75 x 76 mm / 179 g System operacyjny Android 14 Wersje kolorystyczne Temporal Orbits, Lunar Frost, Radiant Starstream, Magic Skin 2.0 Green Dostępność 1 kwartał 2024 roku Cena ?

Źródło: Tecno