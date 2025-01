Tecno Pova 5 Pro 5G - smartfon, który chce zostać budżetowym Nothing Phone. Przy zakupie czeka na nas prezent

Producent smartfonów Transsion (Infinix, Itel i Tecno) stara się w ostatnim czasie zagarnąć coraz większą część rynku smartfonowego. Prezentowane urządzenia mobilne często są atrakcyjnie wycenione i wyróżniają się swoim designem, który nierzadko nawiązuje do droższych, konkurencyjnych rozwiązań. Właśnie tak jest w przypadku omawianego smartfona Tecno Pova 5 Pro 5G. Sprzęt kosztuje relatywnie niewiele, a żeby bardziej zachęcić nas do zakupu, producent przygotował mały gratis, który dostępny będzie przez krótki czas.

Na polski rynek wkroczył kolejny smartfon od marki Tecno - model Pova 5 Pro 5G. Mimo niespecjalnie dobrej nazwy urządzenie oferuje ciekawą funkcjonalność, a przy tym zostało korzystnie wycenione.

Już na pierwszy rzut oka widać wyraźne nawiązanie do interfejsu Glyph, znanego ze smartfona Nothing Phone. Tecno Pova 5 Pro 5G mimo innego rozmieszczenia diod LED, oferuje nam bardzo zbliżone możliwości, a przy tym dostępnych jest 9 kolorów podświetlenia. Urządzenie ma swój urok i z pewnością ma spore szanse znaleźć swoją grupę odbiorców. Front pokrywa panel IPS o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 2460 x 1080 px oraz odświeżaniu wynoszącym maksymalnie 120 Hz. Niestety ekran nie może się pochwalić zbyt dużą wartością jasności szczytowej, albowiem wynosi ona tylko 580 nitów. W pełnym słońcu będziemy mieli problemy z odczytaniem tego, co się dzieje na wyświetlaczu (może dlatego producent nie chwali się tą wartością w żaden sposób). Smartfon został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 6080 5G, który może skorzystać z 8 GB pamięci RAM, a także 256 GB pamięci wbudowanej. Można zauważyć, że w ostatnim czasie spora ilość pamięci wbudowanej jest obecna nawet w budżetowych urządzeniach mobilnych.

Tecno Pova 5 Pro 5G Ekran 6,78" IPS 2460 x 1080 px, 120 Hz

580 nitów Procesor MediaTek Dimensity 6080 5G (6 nm)

2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 Układ graficzny Mali-G57 MP2 Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 256 GB Łączność Wi-Fi 5, BT 5.1, NFC, GPS, 5G Porty, złącza i sloty USB typu C 2.0

Audio-Jack 3,5 mm Aparat przedni 16 MP (f/2,0) Aparaty tylne 50 (f/1,6) + 0,08 MP (czujnik głębi) Akumulator 5000 mAh / 68 W Wymiary i waga 168,5 x 76,5 x 9 mm / 212 g System operacyjny Android 13 / HiOS 13 AnTuTu v10 423 437 punktów Cena 8/256 GB - 1399 zł

Pod względem łączności mamy dostęp do niemal wszystkich potrzebnych modułów, takich jak Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 czy też NFC. Oczywiście zgodnie z nazwą nie zabrakło łączności 5G, a także systemów nawigacji satelitarnej. Oczka aparatów nie wystają nadto z obudowy, natomiast powodem jest umieszczenie tylko 50 MP jednostki głównej, którą wspiera czujnik głębi. Na przodzie znalazło się miejsce dla 16 MP kamery. Natomiast bardzo dobrze urządzenie wypada pod kątem akumulatora, ponieważ nie tylko możemy wykorzystać ogniwo o pojemności 5000 mAh, ale również naładujemy je z mocą 68 W. Osoby, które nadal korzystają z przewodowych słuchawek, docenią fakt, że konstrukcja zawiera złącze Audio-Jack 3,5 mm. Od 14 września do 1 października 2023 roku można skorzystać ze specjalnej oferty, w której podczas zakupu bez dodatkowych opłat otrzymamy słuchawki Tecno True 1 TWS o wartości 399 zł. Sprzęt nabędziemy w większości polskich sklepów z elektroniką.

Źródło: Tecno