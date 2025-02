Teclast T70 - wielki tablet w niskiej cenie. Ekran IPS, obsługa kart SIM, Android 14 i pojemny akumulator

Wśród chińskich marek często można spotkać się z urządzeniami, które są całkiem korzystnie wycenione w stosunku do tego, co mogą nam zaoferować. Jednym z nowszych przykładów jest tablet od firmy Teclast. Model T70 to budżetowa konstrukcja, która zapewnia sporej wielkości ekran, pojemny akumulator i funkcjonalność, jakiej często brakuje w droższych modelach. Możemy bowiem liczyć na obsługę dwóch kart SIM. Propozycja jest więc uniwersalna, jednak co najważniejsze - tania.

Teclast T70 wydaje się bardzo ciekawą propozycją w świecie tabletów, gdyż mamy do czynienia z całkiem tanim modelem, który zapewnia duży ekran i nie najgorsze - jak na swoją cenę - podzespoły.

Tablet Teclast T70 wykorzystuje do działania układ MediaTek Helio G99, którego uzupełnieniem jest 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. Do dyspozycji otrzymamy ekran IPS o wielkości 14 cali i rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli - nie jest to więc najwyższa półka, gdyż zagęszczenie pikseli na cal (PPI) wynosi 161,73, a odświeżanie to tylko 60 herców, ale w tej cenie jest to zupełnie zrozumiałe. Moduł Wi-Fi 5 też nie należy do najlepszych, ale oprócz niego można liczyć na łączność 4G i obsługę wielu systemów nawigacji satelitarnej.

Teclast T70 Procesor MediaTek Helio G99 (6 nm)

2 x 2,2 GHz Cortex-A76

6 x 2,0 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Arm Mali-G57 MC2 (950 MHz) Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 14" 1920 x 1200 px, 60 Hz Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 (LDAC), 4G (VoLTE)

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Porty, złącza i sloty 1 x USB typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD

2 x Slot na karty nanoSIM Czujniki Żyroskop, kompas, czujniki: grawitacyjny, światła, odległości, Halla Kamera przednia 8 MP Kamera tylna 13 MP Akumulator 10 000 mAh / 18 W System operacyjny Android 14 Głośniki 4 Wymiary i waga 325 x 214 x 8,6 mm / 960 g Cena 1187,78 zł (884,39 zł z kodem DLPL25) / bez VAT

Mimo całkiem smukłej konstrukcji na pokładzie znalazło się miejsce dla ogniwa o pojemności 10 000 mAh, choć naładujemy je z mocą zaledwie 18 W. Tablet powinien się bardzo dobrze sprawdzić do przeglądania internetu, oglądania materiałów z serwisów streamingowych, czy też innych nieco lżejszych zadań. Wszystkie wady, jakie można zauważyć, nie mają jednak takiego znaczenia w obliczu kwoty zakupu, która z kodem w aplikacji mobilnej Aliexpress wynosi niespełna 900 zł. Dostawa z Chin jest całkiem szybka, gdyż w ciągu 10 dni od zamówienia można już otrzymać zakupiony produkt (a możliwe, że nawet tyle nie będziemy musieli czekać).

Źródło: Teclast