NVIDIA VRSS: rozdzielczość do 8x większa w VR. Mamy listę gier

Variable Rate Supersampling to technologia, która może dostarczyć środowisku Virtual Reality wydajnościowego kopa. Została ona zapowiedziana przez NVIDIĘ w zeszłym roku wraz z linią kart graficznych GeForce RTX, choć na suchej zapowiedzi się skończyło. Całe szczęście "Zieloni" o VRSS nie zapomnieli i najnowsza aktualizacja sterowników Game Ready wprowadza tę funkcjonalność, a na początku kompatybilność z nią będzie miało zapewnionych dwa tuziny gier. VRSS jest rozwiązaniem podobnym do techniki Fixed Foveated Rendering dostępnej teraz na headsecie Oculus Quest. Ogólnie dzięki nowej technice NVIDII możemy uzyskać nawet pewne partie obrazu nawet o ośmiokrotnie większej rozdzielczości.

Variable Rate Supersampling pozwala wykorzystać nadwyżkę mocy, tak aby GPU renderowało obraz w widzeniu centralnym użytkownika nawet o ośmiokrotnie większej rozdzielczości.

Variable Rate Supersampling funkcjonuje na podobnej zasadzie, co ludzkie oko. NVIDIA stworzyła algorytmy symulujące podział między widzeniem centralnym a peryferyjnym. W rozwiązaniu Oculus Quest to ostatnie jest renderowane w mniejszej rozdzielczości, natomiast u "Zielonych" rozdzielczość (obszaru peryferyjnego) pozostaje niezaniżona, natomiast środek obrazu może zostać poddany super-samplingowi, zwiększającemu rozdzielczość nawet do 8X. VRSS włączany jest wyłącznie w momentach gdy GPU nie jest w pełni wykorzystywane, a więc w teorii nie powinniśmy martwić się o wydajność. Jeśli interesuje was, jakie gry są VR obecnie obsługiwane, tutaj znajduje się pełna, dotychczasowa ich lista:

Battlewake

Boneworks

Eternity Warriors VR

Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades

In Death

Job Simulator

Killing Floor: Incursion

L.A. Noire: The VR Case Files

Lone Echo

Mercenary 2: Silicon Rising

Pavlov VR

Raw Data

Rec Room

Rick and Morty: Virtual Rick-ality

Robo Recall

Sairento VR

Serious Sam VR: The Last Hope

Skeet: VR Target Shooting

Space Pirate Trainer

Special Force VR: Infinity War

Spiderman: Far from Home

Spiderman: Homecoming – Virtual Reality Experience

Talos Principle VR

The Soulkeeper VR

Rozwiązanie NVIDII jest lepsze niż standardowy supersampling, gdyż ten ostatni renderuje wszystkie części obrazu w wyższej rozdzielczości, a to powoduje znaczną obniżkę FPS-ów. NVIDIA reklamuje także VRSS jako technikę bardzo wygodną dla deweloperów, gdyż nie wymaga z ich strony żadnej dodatkowej pracy. Ze strony użytkownika, należy zaktualizować sterownik karty graficznej Game Ready (obsługiwany jest tylko Turing) NVIDII do 441.87, a następnie z panelu kontrolnego NVIDII wybrać Zarządzanie ustawieniami 3D -> Ustawienia programów i wybrać Virtual Reality - Variable Rate Super Sampling. Ustawienie "adaptacyjne" zapewni selektywne wykorzystanie technologii wyłącznie wtedy, gdy nasze GPU jest w stanie ją zapewnić. Poniżej znajdziecie porównanie z włączonym i wyłączonym VRSS prosto od NVIDII.

Źródło: NVIDIA, Windows Central, Uploadvr