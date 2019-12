Chiny bliskie uruchomienia własnej alternatywy dla nawigacji GPS

Wielkie mocarstwa i potęgi ekonomiczne chcą się masowo uniezależniać od technologii Zachodu. W Rosji tamtejszy rząd wydał niedawno nakaz preinstalowania rodzimego oprogramowania w sprzedawanych tam urządzeniach elektronicznych, a niedawno również przetestowano tam Runet, krajową alternatywę dla Internetu. Chiny natomiast chcą wyprzeć komponenty firm pokroju Intela, AMD czy NVIDII. Państwo Środka od dłuższego czasu pracowało również nad własnym rozwiązaniem nawigacyjnym, które zwie się Beidou Navigation Satellite System (w skrócie Beidou). Wkrótce zostanie sfinalizowana trzecia faza Beidou, którego historia sięga roku 2000. Jeśli chodzi o liczbę satelitów, będzie to największy system tego typu.

Beidou-3 może być trzecim, po GPS (USA) i GLONASS (Rosja) światowym systemem nawigacji satelitarnej. O planowanym ukończeniu trzeciej fazy Beidou poinformował dyrektor projektu Ran Chengqi na niedawnej konferencji prasowej. W chwili obecnej infrastruktura techniczna jest już gotowa, a nad Ziemią orbitują dwadzieścia dwie satelity. Przed czerwcem 2020 Chińczycy dołożą kolejne dwa, oifcjalnie kończąc trzecią fazę projektu Beidou. W chwili obecnej, powołując się na dane Nikkei, 70% chińskich smartfonów jest zgodnych z Beidou, a w kolejce czeka 120 firm, które są gotowe na współpracę z Beidou. Co ciekawe, Beidou ma w założeniu służyć nie tylko Chinom, ale i całemu światu, dostarczając korzyści dla "całej ludzkości", jak to wzniośle ujął dyrektor projektu. Następna modernizacja Beidou planowana jest na 2035.

Technologia satelitarna Beidou może być przydatna w połączeniu z 5G, a obecnie Chińczycy wykorzystują je do stworzenia 28-kilometrowego obszaru testowego dla autonomicznych pojazdów. Warto zaznaczyć, że dwadzieścia cztery satelity krążą po orbitach średnich, a łącznie projekt Beidou-3 obejmuje ich docelowo trzydzieści pięć (także w wyższych orbitach). Liczba ta przewyższa Amerykanów z GPS-em (obecnie mających trzydzieści satelitów). Jak komentuje Alexandra Stickings z Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, w trakcie konfliktu USA mogłoby odciąć dostęp Chinom do GPS-u, a więc takie uniezależnienie ma duże znaczenie dla Państwa Środka. Ponadto system satelitarny Chin może pomóc temu mocarstwu w eksploracji kosmosu i działaniach w przestrzeni kosmicznej (Chiny chcą ukończyć stację orbitalną Tiangong do roku 2022).

