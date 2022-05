Techland pracuje nad nową grą. Będzie to RPG akcji utrzymane w duchu fantasy. Jest już pierwsza grafika

Kurz po zombiakach z Dying Light 2 Stay Human jeszcze dobrze nie opadł, a wrocławskie studio Techland już zapowiada nam kolejną produkcję. Tym razem ma to być zupełnie nowe IP (Intellectual Property), osadzone w świecie fantasy. Tweet wysłany dziś o godzinie 16:00 z oficjalnego konta Techlandu zdradza, że będziemy mieli do czynienia z kolejną w portfolio dewelopera produkcją akcji z elementami RPG, a wszystko to w sandboksowej formule. I to w zasadzie tyle, czego dowiedzieliśmy się o nowej grze. Można się tylko domyślać, że tytuł oparty będzie częściowo na porzuconej grze studia pt. Hellraid.

O Hellraid (na początku znanym jako Project Hell) dowiedzieliśmy się pod koniec 2012 roku. Tytuł miał być pierwszoosobowym hack'n'slashem utrzymanym w świecie fantasy. Niestety w trzy lata później deweloperzy poinformowali, że prace nad grą są wstrzymane i powraca ona do fazy koncepcyjnej. Już wtedy branża sugerowała, że Techland skorzysta z dotychczasowego postępu nad grą, aby w przyszłości wykorzystać go w innym tytule.

Are you ready to begin a new, thrilling journey with Techland?

We are hiring for the unannounced AAA Open World Action-RPG in a fantasy setting!

Join us now! https://t.co/0yplHvELBW pic.twitter.com/MPZcv7p8iG — Techland (@TechlandGames) May 17, 2022

Szansa na to, że nowa gra Techlandu będzie wykorzystywać materiały z Hellraid jest tym większa, że jeszcze tego samego roku, gdy deweloper ogłosił wstrzymanie prac, otrzymaliśmy informację o ponownym ich starcie. I choć istnieje możliwość, że nowe IP skorzysta z prac nad Hellraid tylko w marginalnym stopniu, to warto przypomnieć, że porzucony tytuł miał rozgrywać się w mrocznym uniwersum, stojącym na skraju zagłady z powodu inwazji siły ciemności. Te miały wypełznąć na świat w efekcie niefortunnych czarów pewnego maga, który pragnął wykorzystać armię demonów do swoich celów.

