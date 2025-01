Tablet Oscal Pad 16 w gorącej promocji! Podstawowa wersja 8/256 GB dostępna za 150 USD

Oscal to producent sprzętu elektronicznego, który dostarcza ciekawe urządzenia skierowane do szerokiego grona odbiorców, zapewniające dobrą wydajność i wysoką jakość wykonania. Wszystko w przyjaznej cenie. Tablety z serii Pad zostały ciepło przyjęte przez kupujących, w szczególności ostatni Pad 15, dlatego firma Oscal podnosi poprzeczkę i wprowadza kolejnego flagowca - Pad 16. Zaprojektowany do pracy i zabawy, zapewnia możliwości sprzętu klasy premium dzięki ulepszeniom skupiającym się na rozrywce, wydajności i aparacie.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników na większe ekrany, Oscal Pad 16 został wyposażony w 10,5-calowy wyświetlacz FHD+. Zapewnia więc wyraźniejszy obraz i płynniejsze sterowanie w grach, Urządzenie obsługuje także Widevine L1 do strumieniowania treści 4K. Oscal Pad 16 dysponuje baterią 8200 mAh i maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Tablet jest również dostarczany z rysikiem, pozwalającym użytkownikom na swobodne rysowanie, bazgranie, robienie notatek czy dodawanie adnotacji do dokumentów. W przeciwieństwie do pojedynczych lub podwójnych głośników, które mogą powodować nierównomierną dystrybucję dźwięku, poczwórne głośniki Smart-K Box zapewniają świetne efekty stereo 3D, zarówno podczas słuchania muzyki, jak i oglądania filmów.

Oscal Pad 16 napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor Unisoc T606, a wbudowaną pamięć o pojemności 256 GB, można rozszerzyć za pomocą karty TF do 1 TB. Przedni aparat 13 MP zapewnia nieskazitelne selfie i rozmowy wideo, natomiast tylna kamera 13 MP pozwoli uchwycić świat w bogatych szczegółach i realistycznych kolorach. Wyposażony w inteligentny obiektyw Google może tłumaczyć języki, identyfikować nieznane rośliny i zwierzęta itp. Oscal Pad 16 obsługuje również tryb PC, dzięki czemu w połączeniu z bezprzewodową klawiaturą Bluetooth, pełni funkcję podobną do laptopa. Co jeszcze warto wiedzieć ? Oscal Pad 16 otrzymał wzmocnioną hartowaną membranę i pokrywę dla zwiększenia trwałości, obsługuje Wi-Fi 5G i Bluetooth 5.0, a wbudowana nawigacja 4w1 umożliwia precyzyjne pozycjonowanie satelitarne. Oscal Pad 16 zadebiutuje na AliExpress 8 stycznia 2024 roku, edycja 8 GB + 128 GB będzie dostępna za 149,99 USD, a edycja 8 GB + 256 GB za 159,99 USD. Teraz z rabatem do 50%!

Źródło: Blackview