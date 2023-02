T-Mobile już wkrótce wyłączy sieć 3G. Lepiej sprawdź, czy Twój telefon realizuje połączenia głosowe przez LTE

Właśnie dokonuje się to, o czym operatorzy mówili od dłuższego czasu. T-Mobile całkowicie wyłącza sieć 3G. Plany były takie, by proces zakończyć na terenie całego kraju do końca 2023 roku. Nowy harmonogram wyłączenia sieci 3G, dostępny na stronie T-Mobile, skraca ten termin do kwietnia tego roku. Może to stanowić problem dla osób, które kupiły telefon na wolnym rynku, a nie u operatora, posiadają starszy model smartfona lub klasyczny telefon.

Problemem tym jest VoLTE. Jest to skrót od nazwy Voice over Long-Term Evolution lub Voice over LTE. VoLTE umożliwia mianowicie realizację połączeń głosowych przez sieć komórkową LTE/4G. Prowadzenie rozmów przez sieć 4G/LTE wymaga spełnienia pewnych warunków. Telefon musi współpracować z sieciami 4G/LTE i musi znajdować się w zasięgu sieci 4G/LTE. Operator i abonament (w tym karta SIM) muszą zapewniać obsługę funkcji VoLTE dla posiadanego modelu urządzenia. Urządzenie musi być zgodne z wymaganiami operatora i mieć zainstalowane najnowsze oprogramowanie. Funkcja VoLTE musi być też włączona w ustawieniach urządzenia.

Te wszystkie warunki są spełnione, jeśli telefon był zakupiony w salonie T-Mobile. "Wszystkie najnowsze terminale oferowane w sieci T‑Mobile wspierają technologię VoLTE" , czytamy na stronie operatora, "sprawdź czy Twój terminal jest na liście terminali certyfikowanych przez T‑Mobile tutaj." Jeżeli korzystasz z telefonu kupionego na wolnym rynku, który nie wspiera VoLTE w T-Mobile lub posiadasz starszy model, po wyłączeniu sieci 3G odczujesz różnicę w jakości połączeń. Do tej pory, na potrzeby rozmów, telefon automatycznie przełączał się na sieć 3G, teraz będzie to niestety 2G, gdzie jakość rozmów jest zauważalnie gorsza.

Źródło: T-Mobile