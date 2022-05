SteelSeries Arctis Nova Pro to jedne z najdroższych słuchawek dla graczy... ale w zamian sporo oferują

Ceny urządzeń dla graczy nigdy nie należały do niskich, ale przywykliśmy, że naprawdę zacne gamingowe słuchawki możemy kupić już w okolicach 400-500 złotych. Co więc powiecie na nową serię marki SteelSeries, której poszczególne modele wahają się od 1400 zł do niemal 2 tysięcy złotych? Niewątpliwie od tak wycenionych headsetów powinniśmy wymagać zarówno bardzo dobrego brzmienia, jak i szerokiej funkcjonalności. Na szczęście, czytając specyfikację nowych urządzeń można odnieść wrażenie, że zaoferują jedno i drugie. Jak mówi zresztą sam producent, seria Arctis Nova Pro to efekt 4-letnich prac, których celem było dostarczenie użytkownikom najwyższej jakości gamingowego audio.

Seria słuchawek Arctis Nova Pro to efekt 4-letnich prac, których celem było dostarczenie użytkownikom najwyższej jakości gamingowego audio. I faktycznie, headsety oferują sporo ciekawych rozwiązań.

Przede wszystkim, wśród serii Arctis Nova Pro odnajdziemy zarówno wersje przewodowe, jak i bezprzewodowe słuchawek. Jakby tego było mało - są też wersje dedykowane pecetom, konsolom Xbox oraz konsolom PlayStation. Wspomniana już praca bezprzewodowa to cechujące się niskimi opóźnieniami pasmo 2.4 GHz, ale także Bluetooth 5.0. Dzięki temu gracze mogą korzystać z dwóch połączeń audio w tym samym momencie (np. z komputera oraz smartfona). Kontynuując opis wersji bezprzewodowych, warto nadmienić, iż wyposażono je w dwie wymienne baterie. Jedną umieszcza się w słuchawkach, a drugą w stacji ładowania. Dzięki temu możemy mieć pewność, że naładowana bateria zawsze będzie pod ręką.

Jeśli chodzi o przetworniki, to wewnątrz słuchawek siedzą konstrukcje 40-mm o pasmie przenoszenia 10 - 40 000 Hz (po kablu) oraz 10 - 22 000 Hz (bezprzewodowo). Co ważne, słuchawki oferują aktywną redukcję szumów (ANC) oraz Tryb Transparentny (podsłuch na otoczenie bez konieczności zdejmowania słuchawek). Również mikrofon wyposażono w system redukujący hałasy, a jego pasmo przenoszenia wynosi 100 - 6 500 Hz. Wersje Wireless otrzymają w zestawie stację bazową z wyświetlaczem OLED, która to pozwoli na zarządzanie funkcjami headsetu. Z kolei wersje przewodowe cechują się obecnością wzmacniacza GameDAC 2. generacji, który zapewnia rozdzielczość audio na poziomie 96KHz/24-Bit. Szczegółowe informacje oraz ceny wszystkich modeli znajdziecie na oficjalnej stronie producenta.

SteelSeries Arctis Nova Pro oraz Arctis Nova Pro Wireless

Źródło: SteelSeries