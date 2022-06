Steam Summer Sale 2022: Ruszyła kolejna promocja na gry. Oto przegląd korzystnych cenowo ofert

Właśnie wystartowała kolejna, coroczna letnia wyprzedaż gier na Steamie, która zakończy się dokładnie 7 lipca. Jest więc całkiem sporo czasu (niemal dwa tygodnie), aby nabyć interesujące nas tytuły w niższych cenach. Poniżej znajdziecie listę wybranych przez nas przecenionych gier, zarówno tych nowszych jak i starszych, przy czym skupimy się głównie na tzw. historycznie niskich cenach. Nie traćmy więc czasu i spójrzmy, co da się upolować w tym roku.

Od 23 czerwca do 7 lipca 2021 (do godz. 19:00) w sklepie Steam trwa coroczna, letnia wyprzedaż gier. Sprawdźcie, co można na niej upolować. Jest kilka tytułów w naprawdę niskich cenach.

Właśnie rozpoczęła się letnia wyprzedaż gier na platformie Steam. Jest to dobra okazja do nabycia upragnionych nowości w niższej cenie bądź klasyków, których dotąd nie mieliśmy okazji ograć albo chcielibyśmy nabyć je ponownie w wydaniu cyfrowym. Steam Summer Sale 2022 wystartował wczoraj i potrwa do 7 lipca do godziny 19:00 czasu polskiego. Tak jak podczas poprzednich wyprzedaży, tak i teraz nie ma żadnych błyskawicznych okazji - wszystkie gry będą przecenione na tym samym poziomie przez cały okres trwania promocji.

Zanim przejdziemy do wylistowania ciekawszych, przecenionych produkcji ze Steama, warto wiedzieć, że od wczoraj na platformie Epic Games do odebrania są dwie darmowe gry: A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition oraz Car Mechanic Simulator 2018. Oba tytuły można odebrać do 30 czerwca (czwartek), do godziny 17:00. A teraz spójrzmy już na dobroci, które można upolować na Steamie:

Źródło: Steam