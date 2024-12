Steam Spring Sale 2024 - ruszyła wiosenna wyprzedaż. Przegląd najciekawszych ofert, jakie można znaleźć na platformie

Narobiło się w ciągu tych wszystkich lat platform dla graczy, ale Valve w dalszym ciągu trzyma konkurencję na dystans i żadne oferty z Epic Games ich prymatu nie przemogą - a przynajmniej nie zapowiada się na to w najbliższych latach. A tymczasem dochodzimy do połowy marca - to oznacza, że pora na kolejną sezonową wyprzedaż. Jeżeli akurat macie na swojej liście jakieś tytuły, które chcecie sobie pilnie nadrobić, rozglądajcie się, a może Wam coś wpadnie w ręce.

Trwa właśnie Steam Spring Sale 2024, która zakończy się 21 marca o godzinie 18:00 czasu polskiego. A oto garść co ciekawszych ofert.

Nie ma co się oczywiście nastawiać na nie wiadomo jak przełomowe oferty, ale przynajmniej pojawia się możliwość uzupełnienia swojej biblioteki gier. Przykładowo, Marvel's Spiderman: Miles Morales kosztować nas będzie o 40% taniej, tak samo zresztą jak zremasterowana wersja podstawowej części "jedynki". Znajdzie się także coś dla fanów bijatyk. Solidne rabaty obejmują oba zeszłoroczne hity gatunku, czyli szóstą odsłonę Street Fightera oraz Mortal Kombat 1. Jeśli ktoś bardzo ma ochotę zaś sprawdzić EA Sports FC 24, teraz ma na to świetną okazję. Przez następne dni "nowe" ujęcie piłkarskiego tasiemca kosztuje 20% swojej zwyczajowej ceny.

Jak zwykle przy takich okazjach, można sobie uzupełnić kolekcje gier Rockstara, na czele z GTA V i Red Dead Redemption 2. Blisko połowę mniej zapłacimy również za Ultimate Edition Cyberpunka, otrzymując tym samym pełny dostęp do Night City. Za połowę mniej zapłacimy też za Hogwarts Legacy - wielki hit ubiegłego roku, podobnie za Final Fantasy VII Remake Integrade, co może stanowić niezłą okazję do nadrobienia tego tytułu nim weźmiemy się za Rebirth. Poniżej zaś kilka zebranych co bardziej atrakcyjnych ofert:

Źródło: Steam