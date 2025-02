Steam FPS Fest 2024 - wielka wyprzedaż shooterów i oferta wersji demo. DOOM, Ultrakill, Far Cry i inne

W tym roku pojawiło się kilka wyprzedaży - zarówno tych znaczniejszych, jak i nieco mniej istotnych. W połowie zeszłego miesiąca na przykład dostaliśmy tradycyjny wiosenny zestaw obniżek. Valve jednak nie kończy na sezonowych ofertach, w miarę regularnie serwując coś z tematycznym zacięciem. I tak od wczorajszego wieczora aż do początku przyszłego tygodnia można nadrobić gatunkową kolekcję - albo przynajmniej ograć sobie interesujące nas pozycje.

Steam FPS Fest 2024 oferuje sporo przecenionych strzelanek, a do tego garść całkiem ciekawych wersji demonstracyjnych.

Aż do 22 kwietnia do 19:00 będziemy zatem mogli przebierać w dość zróżnicowanych ofertach. Jeśli na przykład ominęło Was Deep Rock Galactic, ten znakomicie oceniany kooperacyjny FPS z kosmicznymi krasnoludami w roli głównej jest do wzięcia za około jedną trzecią ceny. Z drugiej strony, niewielkim kosztem nabędziemy szóstą odsłonę Far Cry. Seria na pewno nie znajduje się w szczytowej formie, ale za około sześć dych wydaje się, że przynajmniej osoby lubiące tego typu przygody w otwartym świecie mogą zaryzykować. Taniej możecie również zapolować na demony w DOOM Eternal, zmierzyć się w ciekawych deathmatchach Insurgency: Sandstorm, spróbować przetrwać w wieloosobowym survivalu DayZ, ewentualnie masakrować wrogów w nawiązującym do serii F.E.A.R. Trepang2. No i oczywiście pozostają jeszcze groszowe pozycje, takie jak NecroVision. Poniżej rozpiska pewnej grupy objętych promocją gier:

Ale przejdźmy do wersji demonstracyjnych, skupiając się w szczególności na grupce niewydanych jeszcze tytułów (choć część znajdujących się na rynku także takowe posiada). Fanów serii S.T.A.L.K.E.R. może zainteresować tworzona przez jednoosobowy zespół fińska postapokaliptyczna pozycja, czyli Road to Vostok, która za pewien czas może zawitać we wczesnym dostępie. Zwolennicy szybkich shooterów w PvP w niebanalnej stylistyce przyjrzą się zapewne Out of Action, z kolei fani oldschoolowego FPS-a z 2020 roku z postrzelonym humorem zainstalują demo Kill It with Fire 2. Całkiem niezgorzej prezentuje się także Fallen Aces z komiksową grafiką nawiązującą do noir. A oto część wybranych gier:

Źródło: Steam