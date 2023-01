Steam Chinese New Year Sale 2023 - promocje wystartowały. Mnóstwo ciekawych gier na PC w niższych cenach

Nie trzeba było zbyt długo czekać w nowym roku na kolejne warte uwagi promocje przygotowane na Steam. Jeszcze jakoś we wrześniu ubiegłego roku Gaben i spółka ogłosili zamknięcie Lunar New Year Sale. Jak się jednak okazuje, nie sprawia to bynajmniej, że pozostaje nam czekać na znaczniejszą wyprzedaż 16 marca. Tym samym dostajemy jeszcze nieco dodatkowego czasu na dobór tytułów w przyzwoitej cenie. A jest w czym wybierać, zatem warto przejrzeć przygotowaną ofertę.

Na Steamie ruszyła Chinese New Year Sale i pojawia się okazja do zakupów. Powinno się jednak mieć na uwadze brak generalnej daty jej końca i różne terminy w przypadku poszczególnych tytułów. Przygotowaliśmy specjalną listę zawierającą co ciekawsze gry dostępne na wyprzedaży.

Z okazji Chińskiego Nowego Roku dostaliśmy okazje do wykupienia całkiem ciekawych pozycji z bardzo różnych gatunków. Niemniej sama wyprzedaż jest dosyć chaotyczna z racji tego, że nie dostaliśmy dokładnego terminu jej zakończenia, w dodatku powinno się mieć mocno na uwadze, że nie ma nawet spójności co do dat wygaśnięcia znajdujących się w ofercie gier. Wielu przewiduje, że dobiegnie ona do końca jakoś w okolicach finiszu miesiąca. Tak czy inaczej oferta jest całkiem hojna, zawierając zarówno bardziej znane tytuły, jak i te, które mogły nam przejść koło nosa. Na tych ostatnich zresztą postaramy się skupić wśród propozycji:

Co godne odnotowania, Chinese New Year Sale wyeksponowało też indywidualne wyprzedaże konkretnych deweloperów. Znajdziemy wśród nich chociażby Bandai Namco Entertainment Lunar Sale, Sega Lunar Sale, Xbox Game Studios & Bethesda Lunar Sale, 505 Games Lunar New Year Sale, no i wreszcie East Meets West Game Fest, który może być idealnym rozwiązaniem dla poszukujących interesujących indyków. Choć zatem poziom skoordynowania całej wyprzedaży pozostawia nieco do życzenia, warto poświęcić kawałek wieczoru na wydatkowe plany.

Źródło: Steam