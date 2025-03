STALKER 2: Heart of Chernobyl - kolejny wielki update od GSC Game World. Ponad 1200 poprawek różnego rodzaju

Choć zeszłej jesieni GSC Game World po latach prac wypuścili STALKER 2: Heart of Chernobyl, od dnia premiery wiadomo było, że to jeszcze nie koniec ich drogi. Choć nie można było narzekać ani na sprzedaż, ani popularność, gra cierpiała na mnóstwo problemów technicznych. Od tego czasu zawitało już sporo aktualizacji, aczkolwiek nadal do zrobienia jest całkiem sporo. Teraz ukraińscy deweloperzy udostępnili kolejny ważny krok. A docelowo to dopiero początek.

STALKER 2: Heart of Chernobyl dostał kolejną solidną porcję poprawek. Tym razem chodzi o aktualizację 1.3 z ponad 1200 zmianami.

Jeśli wierzyć zapowiedziom ekipy z GSC Game World z ostatnich tygodni, prace naprawcze obejmujące STALKER 2: Heart of Chernobyl mają się jeszcze bardziej skonkretyzować. Niebawem na przykład pojawi się roadmap, dzięki czemu poznamy przynajmniej najbliższe plany. A na razie wchodzi update 1.3, a wraz z nim sporo usprawnień. Tradycyjnie deweloperzy zajęli się kilkoma różnymi sferami rozgrywki - w tym dynamiką walk z mutantami czy reakcjami NPC-ów na odgłos naszych kroków oraz szeroko pojętym balansem tyczącym się artefaktów i anomalii.

Jak przy praktycznie każdej aktualizacji - w szczególności tych większych - naprawiono sporo bugów. Tym razem przeważyło zmniejszenie liczby crashy, twórcy mieli też m.in. zająć się sytuacjami, gdy z różnych względów gracz blokuje się w danym miejscu, zajęto się również płynnością rozgrywki. Na liście znajduje się mnóstwo poprawek bezpośrednio powiązanych z questami głównymi i pobocznymi oraz konfrontacjami podczas eksploracji otwartego świata. Nie zabrakło aktualizacji natury technicznej, jak dodanie nowych animacji, motywów muzycznych tudzież technicznych opisów działania pewnych mechanik.

Źródło: Steam