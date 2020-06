SpaceX: Na Marsa i Księżyc polecimy prosto z morskiej platformy

W internecie pojawiło się wczoraj ciekawe ogłoszenie, z którego wynika jasno, że SpaceX szuka inżynierów oraz techników, którzy zaprojektują i zbudują morską platformę przeznaczoną do startów rakiet. Początkowo przypuszczano, że może być to zwykły fejk, ale nie – sprawę potwierdził sam Elon Musk. Właściciel SpaceX planuje stworzenie sieci portów dla rakiet, które docelowo będą wysyłać ludzi w kosmos, w tym na Księżyc oraz Marsa. W pierwszym etapie platformy umożliwiłyby obsługę lotów międzykontynentalnych. To, co jeszcze do niedawna nadawało się na scenariusz filmu science fiction, dziś taje się faktem. Konsumenckie podróże w kosmos są bliższe, niż mogłoby się wydawać.

Żyjemy w pięknych czasach. Otaczająca nas technologia ułatwia nam kontakt ze znajomymi z drugiej części globu, pomaga dotrzeć w nieznane miejsca, a także zgłębić arkana dowolnego rzemiosła. Nawigacja satelitarna, sieci komórkowe, drony czy elektryczne, autonomiczne auta — wszystko to dzieje się tu i teraz. Dotyczy to również tak zwanego „podboju kosmosu”. Elon Musk, właściciel SpaceX od lat pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą stosunkowo niskim w ujęciu globalnym, kosztem na podróże kosmiczne, a może nawet międzyplanetarne. Każda kolejna inicjatywa firmy budzi niemałe emocje. Idealnie obrazuje to niedawny start rakiety Falcon 9, która wzniosła kapsułę Crew Dragon na orbitę i pozwoliła dotrzeć astronautom do międzynarodowej stacji ISS.

Z uwagi na normy głośności platformy dla rakiet będą musiały znajdować się wiele kilometrów od lądu. Możliwe, że w celu szybszego transportu pasażerów wykorzysta się tunele hyperloop, ale na ten moment brak jest jakichkolwiek szczegółów. Starshipy, tak jak wspomniałem wcześniej, będą służyć nie tylko lotom w kosmos, ale także transportowi ludzi na ziemi. Rzecz jasna, błyskawicznemu. Powyższy materiał wideo pokazuje wizję przyszłości, która jeszcze do niedawna była niedorzeczna. Dziś zastąpienie samolotów rakietami w przypadku najodleglejszych lotów nie wydaje się już nierealne. Czy realizacja się powiedzie, przekonamy się już wkrótce. Ja trzymam kciuki za Elona Muska i SpaceX.