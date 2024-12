Sony zdominowało rynek mobilnej fotografii. Japońska firma odpowiada za ponad połowę aparatów w smartfonach

Smartfony z powodzeniem zastępują dziś wielu osobom aparaty fotograficzne. Z roku na rok ich możliwości w tym zakresie stają się coraz lepsze, za co w dużej mierze odpowiadają czujniki obrazu, które produkowane są przez takie firmy jak Omnivision, Samsung, czy też Sony. Największym graczem na tym polu jest ostatnie z wymienionych przedsiębiorstw, które jest odpowiedzialne za ponad połowę wszystkich dostaw. Aby sprostać zapotrzebowaniu, Sony buduje kolejną fabrykę.

Według raportu przygotowanego przez Tech Insights, w trzecim kwartale 2024 roku firma Sony miała ponad 55% udział w segmencie smartfonowych czujników obrazu - zaraz za nią kroczył Samsung, a w następnej kolejności Omnivision. Prezes Sony Semiconductor Manufacturing, Yoshihiro Yamaguchi, powiedział w jednym z wywiadów, że przedsiębiorstwo w ciągu 14 ostatnich lat (2010-2024) dostarczyło na rynek 20 mld sensorów. Co ciekawe, w pierwszych dziewięciu latach z podanego okresu było to 10 mld, a w kolejnych pięciu drugie tyle - widać więc całkiem spory wzrost zapotrzebowania.



Udział rynkowy w segmencie czujników obrazu dla smartfonów za 2023 rok.

Nowa fabryka Sony, w której produkowane będą czujniki obrazu, powstanie w mieście Kumamoto w Japonii. Niebagatelnym powodem takiego obrotu spraw, czyli zwiększonego zapotrzebowania na sensory zapewne było to, że dziś nawet tanie smartfony wyposażone są w kilka aparatów. Jako rozwinięcie tego tematu można podać, że w 2023 roku światowy rynek czujników obrazu był wyceniany na 23 mld dolarów. Sony z kolei oczekuje, że w 2025 roku osiągnie 60% udział, co przy obecnej sytuacji wydaje się całkowicie wykonalne. Zarazem firma zakłada, że średni rozmiar sensora w aparacie głównym wzrośnie o ponad 200% do 2030 roku (w porównaniu z rokiem 2019).

