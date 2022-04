Sony WH-1000XM5 na pierwszych renderach. Przeciek zdradza też, ile godzin pracy na baterii zaoferują słuchawki

Sony WH-1000XM4 to jedne z ciekawszych wokółusznych słuchawek, które proponują nie tylko świetną jakość dźwięku, ale także bardzo dobrą aktywną redukcję szumów (ANC). Miło mi więc poinformować, że na horyzoncie majaczy już nowa generacja tychże słuchawek - Sony WH-1000XM5. Tak się składa, że do sieci przedostały się dziś nawet pierwsze rendery wspomnianego modelu - w czarnym oraz srebrnym (beżowym?) wariancie kolorystycznym. W przecieku tym, za który odpowiada serwis TechnikNews, znalazła się także informacja o czasie pracy na jednym ładowaniu akumulatora. Okazuje się, że model WH-1000XM5 ma pracować z dala od gniazdka przez 40 godzin (z ANC), a więc o 10 godzin dłużej, niż WH-1000XM4.

W sieci pojawiły się pierwsze rendery słuchawek Sony WH-1000XM5. Nie wiadomo, kiedy dokładnie spodziewać się ich premiery, jednak wydaje się, że to kwestia kilku tygodni.

Podczas gdy słuchawki Sony WH-1000XM4 wyglądały w zasadzie identycznie jak ich poprzednik - Sony WH-1000XM3, to przeskok wizualny między WH-1000XM4, a WH-1000XM5 jest już wyraźny. Nowy model ma znacznie bardziej minimalistyczny design, jest mniej kanciasty i wygląda po prostu nowocześniej. Kto wie, być może Sony zdecydowało się także na lekkie pomniejszenie klap, wówczas zbliżylibyśmy się konstrukcyjnie do konkurencji, jaką jest model Bose QuietComfort. Według mnie byłaby to dobra decyzja, ale oczywiście - co kto lubi.

Wracając do renderów - widzimy na nich, że pałąk nowego modelu otrzymał grubszą piankę, stąd słuchawki powinny być jeszcze wygodniejsze. Wydaje się też, że przełącznik on/off został zastąpiony suwakiem, zaś przycisk 'Custom' przemianowano na przycisk 'NC/AMB'. Niemiecki serwis TechnikNews donosi także o ulepszonej pracy ANC (słuchawki otrzymały dwa dedykowane ANC chipy i trzy mikrofony do redukcji szumów) i łączności Bluetooth 5.2. Wśród gniazd znajdziemy nieodłącznie port ładowania USB-C oraz złącze audio 3,5 mm jack.

