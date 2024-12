Sony SRS‑XB100 - niepozorny głośnik bezprzewodowy, który może cię zaskoczyć swoimi możliwościami oraz czasem pracy

Do grona niewielkich bezprzewodowych głośników, które z powodzeniem sprawdzą się w plenerze, dołączył właśnie model Sony SRS‑XB100. Urządzenie było wcześniej dostępne w niektórych rejonach świata, jednak dopiero teraz wkroczyło oficjalnie na rynek europejski. Mimo swoich miniaturowych wymiarów głośnik może się pochwalić długim czasem pracy na akumulatorze oraz całkiem przyzwoitą jakością dźwięku (na podstawie zagranicznych komentarzy produktu).

Ten kompaktowy głośnik swoje skrzydła rozwinie zarówno w domu (np. podczas wykonywania codziennych obowiązków, przy których zazwyczaj słuchamy w tle utworów muzycznych), jak i w plenerze - wydaje się wręcz stworzony do zabrania go zewnątrz. Oczywiście nie powinniśmy od niego oczekiwać najwyższej jakości dźwięku czy też wyrazistego basu. Jednak pomimo swoich rozmiarów może się okazać zupełnie wystarczający we wspomnianych sytuacjach. W pakiecie otrzymujemy pasek, dzięki któremu możemy zawiesić głośnik w niemal dowolne miejsce. Materiały, z których wykonano oba elementy, pochodzą z recyklingu. Funkcją wartą wspomnienia jest możliwość połączenia ze sobą dwóch głośników w trybie stereo. Zapewni to dużo lepsze wrażenia, natomiast dość znacząco zwiększy też cenę. Kwota za pojedynczy głośnik wynosi bowiem 269 zł, choć dużo taniej możemy go nabyć np. na Amazonie.

Sony SRS‑XB100 Typ głośnika Pełnozakresowy Zakres transmitowanych częstotliwości 20 Hz – 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz) Pasmo przenoszenia 2,4 GHz Łączność Bluetooth 5.3 (A2DP, AVRCP, HFP) Obsługa kodeków audio SBC, AAC Złącza USB typu C Czas pracy Do 16 godzin Pobór mocy Około 2,5 W Norma IP IP67 Wymiary i waga 76 x 95 mm / 274 g Dodatkowe funkcje Funkcja rozmów telefonicznych Wersje kolorystyczne Pomarańczowy, turkusowy, jasnoszary, grafitowy Cena 269 zł

Sprzęt zapewnia ochronę przed pyłem oraz chwilowym zanurzeniem, co potwierdza norma IP67. Sam głośnik do najlżejszych nie należy (274 g), aczkolwiek nie powinno być to zbyt dużą wadą. Inne urządzenia będziemy mogli sparować przy pomocy modułu Bluetooth 5.3, z kolei obsługiwane kodeki audio to SBC i AAC. Akumulator ma wystarczyć na maksymalnie 16 godzin odtwarzania materiałów audio, przy głośności ustawionej na poziomie 36/100. Sporym plusem jest możliwość prowadzenia rozmów dzięki wbudowanemu mikrofonowi oraz systemowi, który pozwala usuwać pogłos. Na pokładzie znalazł się cyfrowy procesor Sound Diffusion, mający za zadanie pomóc w emisji dźwięku. Do wyboru otrzymamy aż cztery wersje kolorystyczne, natomiast zakupu dokonamy w większości polskich sklepów z elektroniką.

Źródło: Sony