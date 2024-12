Sony INZONE M9 II oraz INZONE M10S - nowe monitory dla graczy. E-sportowy wariant oferuje ekran OLED o 480 Hz odświeżaniu

Marka Sony zaprezentowała nowe monitory dla graczy z serii INZONE. Wariant Sony INZONE M10S został stworzony we współpracy z drużyną e-sportową Fnatic, więc wyróżnia się specjalnymi funkcjami dla osób z tego środowiska, a główną zaletą jest panel OLED o niezwykle wysokim odświeżaniu. Sony INZONE M9 II to udoskonalona wersja modelu z połowy 2022 roku, która wprowadza wyższą częstotliwość odświeżania i lepszą konstrukcję. Oficjalna premiera odbędzie się już za moment.

Sony przedstawiło nowe monitory z linii INZONE. Model INZONE M10S jest skierowany na scenę e-sportową, z kolei INZONE M9 II to poprawiony pod pewnymi względami wariant z 2022 roku.

Monitor Sony INZONE M9 II, tak jak swój poprzednik, korzysta z matrycy IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Odświeżanie zostało zwiększone do 160 Hz (ze 144 Hz), a czas reakcji pozostał na poziomie 1 ms. Panel wspiera tryb HDR i wyróżnia się całkiem wysoką jasnością szczytową, która wynosi 750 nitów. Za redukcję rozmycia obrazu odpowie technologia backlight scanning, z kolei lepszy kontrast dzięki precyzyjnemu podświetleniu zapewni Full Array Local Dimming. Spotkamy się także z dobrym odwzorowaniem kolorów, dwoma głośnikami i podstawą, która da nam spore możliwości w zakresie regulacji wysokości, kąta nachylenia i obrotu. Na półki sklepowe oba tytułowe modele trafią w październiku 2024 roku.

Sony INZONE M9 II Sony INZONE M10S Matryca IPS OLED Przekątna 26,9" (68,4 cm) 26,5" (67,3 cm) Rozdzielczość 3840 x 2160 px (16:9) 2560 x 1440 px (16:9) Maksymalne odświeżanie 160 Hz 480 Hz NVIDIA G-SYNC Tak AMD FreeSync Nie Czas reakcji 1 ms 0,03 ms Kontrast statyczny 1000:1 1 500 000:1 Kontrast dynamiczny 80 000 000:1 - Luminancja 400 nitów - typowo

750 nitów - jasność szczytowa 275 nitów - typowo

1300 nitów - jasność szczytowa HDR HDR10, HLG, VESA DisplayHDR 600 HDR10, HLG, VESA DisplayHDR True Black 400 Głębia kolorów 10-bit (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 95% DCI-P3 98,5% DCI-P3 Złącza cyfrowe 1 x DisplayPort 2.1

2 x HDMI 2.1 Inne złącza 1 x USB typu B

3 x USB typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm Głośniki 2 x 2 W Brak VESA 100x100 Regulacja wysokości 130 mm 120 mm Regulacja nachylenia -5 do 25 stopni Kąt obrotu 180 stopni Waga z podstawą 6,4 kg 6,2 kg Wymiary z podstawą 615 x 528 x 211 mm 604 x 504 x 197 mm Pobór mocy Typowo - 100 W

Tryb czuwania - 0,5 W Typowo - 120 W

Tryb czuwania - 0,5 W Dostępność Październik 2024

Sony INZONE M10S oparty jest na panelu OLED i może wyświetlać obraz w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Na uwagę zasługuje bardzo wysoka jasność szczytowa, przyzwoite pokrycie palety barw DCI-P3, a także obsługa technologii HDR. Monitor może pracować w 24,5-calowym trybie obrazu (wybieramy, gdzie ma się on znaleźć — czy bliżej środka, czy ma zostać bardziej wyrównany do dołu), w którym rozdzielczość będzie wynosić 1332p. Rozwiązanie skierowane jest głównie na scenę e-sportową, gdyż gracze są przyzwyczajeni do takiego rozmiaru ekranu. Oprócz tego można skorzystać z opcji FPS Pro+, która zapewnia lepszą widoczność ruchomych obiektów. Istnieje także tryb FPS Pro, który symuluje obraz z paneli TN. Podstawa umożliwia podobny zakres regulacji, co w modelu Sony INZONE M9 II.

Sony Inzone M9 II

Sony Inzone M10S

Źródło: Sony