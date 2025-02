Sony IMX903 i IMX907 - znamy szczegóły nadchodzących sensorów fotograficznych dla smartfonów

Sony już od jakiegoś czasu może pochwalić się posiadaniem w swojej ofercie największego na świecie sensora fotograficznego dla smartfonów IMX989. W niedalekiej przyszłości na rynku powinny się również pojawić nowe propozycje, takie jak IMX903 i IMX907, które mimo mniejszych rozmiarów mogą pochwalić się ciekawą i odświeżoną budową. Zerknijmy zatem, co zaprezentują sobą nadchodzące matryce od japońskiej marki.

Sony IMX903 i IMX907 to nadchodzące sensory fotograficzne do smartfonów, które mimo mniejszych rozmiarów od topowego IMX989, mogą pochwalić się usprawnioną budową i ciekawymi rozwiązaniami.

Sony IMX903 to sensor o wielkości 1/1,14 cala i rozdzielczości 48 MP. Wielkość pojedynczego piksel to 1,4 µm, czyli o 0,2 µm mniej niż w matrycy IMX989. Nowy model został skonstruowany w taki sposób, aby każdy piksel miał dwie fotokomórki. Pozwolić ma to na uzyskanie szybszego autofokusa, za sprawą systemu dual pixel autofokus. Dodatkowo ma mieć to przełożenie na większą liczbę klatek na sekundę w filmach 4K, a więc większą płynność obrazu. IMX903 wspiera również możliwość podwojenia rozdzielczości sensora do 96 MP, za sprawą uczynienia każdej fotokomórki osobnym pikselem matrycy.

Sensor Sony IMX907 to jednostka o wielkości 1/1,12 cala i natywnej rozdzielczości 50 MP. Wielkość pojedynczego piksela dla tego modelu to również 1,4 µm, natomiast jest on zbudowany z czterech osobnych fotodiod (0,7 µm x 0,7 µm). IMX907 daje również możliwość zwielokrotnienia rozdzielczości. W tym przypadku mówimy o 200 MP, a więc może to stanowić odpowiedź dla sensorów firmy Samsung. Warto dodać, że obie omawiane matryce zostały nieco przebudowane. We wcześniejszych modelach sekcja fotodiod i tranzystorów pojedynczego piksela istniały obok siebie. Natomiast zarówno IMX903 i IMX907 posiadają budowę warstwową, gdzie pierwszą płaszczyzną jest układ fotodiod. Druga z nich to sekcja tranzystorów piksela. Takie rozwiązanie ma przynieść jeszcze lepsze rejestrowanie zdjęć w gorszych warunkach oświetleniowych.

Źródło: GSMArena