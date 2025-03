Soluboard - biodegradowalna płytka drukowana, które może się rozłożyć w wodzie. Recyklingowa rewolucja coraz bliżej

Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, że rokrocznie jako ludzkość generujemy miliony ton odpadów elektronicznych. Tylko dziś - w momencie pisania tego newsa - zostało wyrzuconych 95 490 ton odpadów. Z kolei od początku tego roku liczba ta wynosi przeszło 29 mln ton. Cyfry te potrafią zrobić wrażenie. Wiele osób oraz firm stara się zapobiegać zaśmiecaniu naszej planety, wymyślając coraz to nowsze rozwiązania. Jednym z nich jest w pełni biodegradowalne PCB.

Soluboard to płytka drukowana, która może się przyczynić do znacznego ograniczenia odpadów, dzięki swojej biodegradowalnej strukturze. Wystarczy tylko wrzucić ją do gorącej wody.

Sama inicjatywa wywodzi się z brytyjskiego startupu Jiva Materials, który jest odpowiedzialny za skonstruowanie Soluboard. Jedno z największych niemieckich przedsiębiorstw - Infineon - które jest odpowiedzialne za produkcję półprzewodników, postanowiło wykorzystać ten projekt i wprowadzić go w życie. Do produkcji płytek drukowanych (PCB) używa się obecnie włókna szklanego oraz żywicy epoksydowej. Materiały te nie nadają się do recyklingu. Z kolei Soluboard stworzony został przy użyciu naturalnych włókien, a całość wykończono za pomocą polimeru, który nie jest toksyczny. Bardzo ciekawa jest również metoda rozkładu tej płytki.

Wystarczy bowiem wrzucić ją do gorącej wody. W tym procesie polimer zaczyna się rozpuszczać, z kolei włókna się rozwarstwiają. Pozwala to zarówno na wyjęcie każdego elementu z płytki, jak również na ich częściowy recykling. Na sam koniec PCB może posłużyć za kompost. Rozwiązanie to pozwoliłoby na jeszcze lepsze korzystanie z zasobów, jakie mamy. Jeśli przemysł zacząłby wdrażać Soluboard do swoich produktów, można by zaoszczędzić nawet 620 g plastiku na każdy wyprodukowany metr kwadratowy PCB oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Całość zapowiada się nawet bardziej niż obiecująco i z pewnością takie rozwiązanie jest potrzebne w tych czasach dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

