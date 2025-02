Smartfony Apple iPhone 15 są niezwykle drogie w produkcji. Wzrost cen przyszłorocznych modeli jest nieunikniony?

Fani Apple nie mają aktualnie zbyt wielu powodów do zadowolenia. Użytkownicy iPhone'ów 15 (Pro) co chwila zgłaszają kolejne problemy z nowymi urządzeniami, a jakby tego było mało, wiele wskazuje na to, że przyszłoroczna seria - choć może być już wolna od wielu wad - wskoczy na nowy, wyższy poziom cenowy. Wszystko przez zaskakująco wysoki koszt produkcji nowych modeli iPhone 15 oraz zaawansowanych iPhone'ów 15 Pro (Max).

Można się domyślić, że Apple nie będzie chciało absorbować wyższych cen komponentów w nieskończoność. Nie zdziwimy się zatem, jeśli przyszłoroczne smartfony Apple iPhone 16 okażą się znacznie droższe od tegorocznych modeli...

Serwis Nikkei Asia podaje, że komponenty potrzebne do wyprodukowania iPhone'a 15 Pro Max kosztują 558 dolarów, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z bezpośrednim poprzednikiem, czyli ‌iPhone 14‌ Pro Max. Warto zauważyć, że w latach od 2018 do 2021 całkowity koszt części do topowego, 6,7-calowego smartfona Apple wahał się od 400 do 450 dolarów. Jak więc widać, flagowy iPhone jest teraz rekordowo drogi w produkcji. Sam teleobiektyw w tym modelu kosztuje 30 dolarów (wzrost o 380% w porównaniu z poprzednikiem), tytanowa rama wyceniana jest na 50 dolarów (43% droższa od ramki ze stali nierdzewnej), a procesor Apple A17 Pro to koszt rzędu 130 dolarów (27% droższy od A16 Bionic). Gigant okazał się więc nadzwyczaj łaskawy podnosząc cenę modelu Pro Max o zaledwie 100 dolarów w stosunku do zeszłorocznego modelu, zwłaszcza że w bazowej wersji na pokładzie znalazło się nie 128, a 256 GB pamięci wewnętrznej.

Pozostałe modele iPhone 15 również okazują się wyraźnie droższe w produkcji od poprzedników, mimo że ich bazowe ceny pozostały bez zmian (w dolarach). Standardowe komponenty podstawowego, 6,1-calowego wariantu kosztują w sumie 423 dolary - mówimy więc o 16% wzrostu w porównaniu do iPhone’a 14. Komponenty modelu iPhone 15‌ Plus wyceniane są z kolei na 442 dolary, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z poprzednikiem. Koszt produkcji iPhone'a 15 Pro‌ wzrósł z kolei o 8% do 523 dolarów. Można się domyślić, że Apple nie będzie chciało absorbować podwyżek w nieskończoność - w końcu będzie mieć to wpływ na spadek zysków. Nie zdziwimy się zatem, jeśli przyszłoroczne smartfony Apple iPhone 16 okażą się znacznie droższe od tegorocznych modeli...

Źródło: MacRumors, Nikkei Asia