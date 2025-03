Smartfon nubia Z70 Ultra to flagowiec z chipem Snapdragon 8 Elite, ekranem 144 Hz i baterią 6150 mAh. Cena zachęca do zakupu

Nubia Technology to firma, która powstała w 2012 roku jako spółka zależna ZTE, choć z czasem drugie przedsiębiorstwo zmniejszyło w niej swoje udziały. Dziś marka skupia się na oferowaniu bardzo ciekawie wyglądających smartfonów, które nierzadko mogą się pochwalić dosłownie flagową specyfikacją. Tak właśnie jest w przypadku modelu nubia Z70 Ultra. Urządzenie zapewni nam świetną wydajność, bardzo dobry zestaw aparatów i spory ekran AMOLED bez żadnego wcięcia.

Smartfon nubia Z70 Ultra trafił do globalnej sprzedaży. Nowość zaoferuje nam naprawdę dobrą wydajność, świetny ekran i bardzo dobrą jakość zdjęć (a przynajmniej w teorii). Spotkamy się przy tym z przyzwoitymi cenami.

Konstrukcja nowego smartfona od marki nubia nie zmieniła się zbyt drastycznie. Nadal mamy do czynienia z płaskim ekranem AMOLED, pod którym ukryto przednią kamerę (w tym wypadku nie można więc liczyć na dobrą jakość selfie, ale nie dla wszystkich będzie to minusem). Tył z kolei doczekał się lekkiej zmiany pozycji aparatów, a przy tym wprowadzono kamerę, która może skorzystać ze zmiennej przysłony. W środku spotkamy się z najwydajniejszym obecnie chipem dla urządzeń mobilnych od Qualcomma, czyli Snapdragonem 8 Elite. Skorzysta on z pomocy nawet 24 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X. Pojemność pamięci na dane wyniesie natomiast maksymalnie 1 TB.

nubia Z60 Ultra nubia Z70 Ultra Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

1 x 3,3 GHz Cortex-X4

3 x 3,2 GHz Cortex-A720

2 x 3,0 GHz Cortex-A720

2 x 2,3 GHz Cortex-A520 Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

2 x 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M Układ graficzny Qualcomm Adreno 750 Qualcomm Adreno 830 Pamięć RAM 8/12/16/24 GB 12/16/24 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256/512 GB lub 1 TB UFS 4.0 Wyświetlacz 6,8" 2480 x 1116 px, AMOLED

120 Hz, 100% DCI-P3, 400 PPI 6,85" 2688 x 1216 px, AMOLED

144 Hz, 100% DCI-P3, 430 PPI Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS Porty, złącza i sloty USB 3.1 typu C USB 3.2 typu C Normy odporności IP68 IP68, IP69 Aparat przedni 12 MP (wersja światowa)

16 MP (wersja dla Chin) 16 MP Aparaty tylne 50 MP (f/1.6, 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS, 35 mm) | Sony IMX800

50 MP (f/1.8, 1/1.55", 100 stopni, PDAF, OIS, 18 mm)

64 MP (f/3.3, 1/2.0", PDAF, OIS, 3,3x zoom optyczny, 85 mm) 50 MP (f/1.59~f/4.0, QPD, PDAF, OIS, 35 mm) | Sony IMX 9 Series

50 MP (f/2.0, 1/2.88", 122 stopnie, makro 2,5 cm, AF) | OmniVision OV50D

64 MP (f/2.48, OIS, 2,7x zoom optyczny, 70 mm) |OmniVision OV64B Akumulator 6000 mAh / 80 W 6150 mAh / 80 W System operacyjny MyOS (Android 14) Nebula AI OS (Android 15) Wymiary i waga 164 x 76,4 x 8,8 mm / 246 g 164, 3 x 77,1 x 8,6 mm / 228 g Wersje kolorystyczne Black, Silver, Photographer Edition Black, Yellow, Starry Night Cena 8/258 GB - 629 euro

12/256 GB - 689 euro

16/512 GB (Black, Silver) - 779 euro

16/512 GB (Photographer Edition) - 789 euro 12/256 GB (Black, Yellow) - 699 euro

16/512 GB (Black, Yellow) - 799 euro

16/512 GB (Starry Night) - 819 euro

24 GB / 1 TB (Black) - 919 euro

Nie gorzej wygląda sytuacja w przypadku łączności bezprzewodowej, gdzie do dyspozycji oddano Wi-Fi 7, czy też Bluetooth 5.4. Na pokładzie znalazł się akumulator o sporej wielkości, który na dodatek można naładować z mocą 80 W. Nie zabrakło najnowszej wersji Androida z autorską nakładką Nebula AI OS. Smartfon nubia Z70 Ultra jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych, choć na ten moment nie można nabyć odsłony Starry Night (wygląd inspirowany pracami Vincenta van Gogha). Wariant 12/256 GB kosztuje nieco ponad 3000 zł, a inne także są całkiem dobrze wycenione. Zakupu dokonamy na oficjalnej stronie internetowej producenta (darmową wysyłkę przewidziano najwcześniej na 13 grudnia 2024 roku).

Źródło: nubia, GSMArena