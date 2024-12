Slender: The Arrival - horror w odrestaurowanej wersji zbliża się szybkimi krokami. Nowa zapowiedź z datą premiery

Choć kolejne miesiące obfitować będą w wielkie premiery, znajdą się także nieco mniejsze atrakcje dla fanów innych gatunków. Do takowych należy chociażby powrót Slender Mana w odświeżonej wersji. Gry związane z tym owym fenomenem wychodzą zdecydowanie lepiej od wojaży w kinematografii (katastrofalny film z 2018 roku wielu do dziś odbija się czkawką), toteż z pewnością są to dobre wieści. Teraz zaś wiemy już, kiedy dokładnie możemy się tejże premiery spodziewać.

Slender: The Arrival 10th Anniversary Update pojawi się 18 października, wprowadzając znaczące usprawnienia pod kątem gameplaya czy oprawy. Wraz z datą premiery twórcy podzielili się nowym zwiastunem.

Parsec Productions zapoczątkowało serię w 2012, wypuszczając Slender Man: The Eight Pages, które z miejsca okazało się wielkim hitem. Już rok później pojawił się Slender Man: Arrival, teraz zaś, czyli jakąś dekadę później, czeka nas nowa wersja rzeczonej kontynuacji. Określana jest jako 10th Anniversary Update i na komputerach osobistych będzie rzecz jasna darmową aktualizacją dla osób, które już posiadają oryginalną wersję. Jeśli chodzi o konsole, zawita jedynie na aktualne generacje konsol od Sony i Microsoftu, omijając tym samym PlayStation 4 i Xbox One - ale to raczej nikogo już teraz nie powinno zaskakiwać.

Na pierwszy rzut oka unowocześnione wydanie Slender Man: The Arrival wyróżniać się będzie oczywiście graficznymi ulepszeniami. Deweloperzy skorzystali w tym celu z Unreal Engine 5.2, ale poza tym możemy spodziewać się znaczących usprawnień pod kątem rozgrywki. Tym samym w oprawie lepszej niż kiedykolwiek ponownie przyjdzie nam stawić czoło owianemu legendą monstrum bez twarzy. Tytuł przede wszystkim będzie polegał na eksploracji terenu w poszukiwaniu przydatnych przedmiotów, które mają docelowo pomóc nam przetrwać. Warto też zaznaczyć, że w tej konfrontacji nie będziemy posiadali żadnej broni.

Źródło: PlayStation (Youtube)