SilentiumPC Vero L3 i M3 - Tanie zasilacze 80 Plus Bronze

Dobry zasilacz to podstawa komputera, która może posłużyć jako baza przy składaniu kolejnych zestawów. Bądźmy jednak szczerzy - w tych trudnych czasach nie każdego stać na najlepsze, pasywnie chłodzone jednostki o najwyższej mocy i kulturze pracy. Nie każdy chce też dopłacać za bajery pokroju podświetlenia RGB LED czy dodatkowego wyświetlacza OLED. Sporo producentów oferuje więc zdecydowanie tańsze, podstawowe zasilacze bez zbędnych świecidełek. Polska marka SilentiumPC postanowiła właśnie rozszerzyć swoje portfolio. Tym razem Polacy przygotowali dwie serie zasilaczy z oznaczeniem Vero L3 oraz Vero M3. Cechuje je niska cena i sprawność do około 90% potwierdzona certyfikatem 80 PLUS Bronze.

Zasilacze SilentiumPC Vero L3 wyceniono na 199, 219 i 249 złotych za modele o mocy 500, 600 i 700 W, zaś Vero M3 kosztują już 249 i 279 złotych.

SilentiumPC Vero L3 i Vero M3 to zbliżone do siebie konstrukcje, które mogą pochwalić się konwerterami DC-DC, zastosowaniem wyłącznie tajwańskich kondensatorów Teapo (105°C) oraz pojedynczą linią +12 V. Nie zabrakło też oczywiście standardowych zabezpieczeń w postaci OVP, SCP, OPP, SIP czy UVP, a wnętrze chłodzone jest 120-milimetrowym wentylatorem SilentiumPC Sigma HP z łożyskiem HBS. Deklarowana sprawność to nieco ponad wymagania certyfikatu 80 PLUS Bronze, mowa o około 87-88% przy 20-procentowym obciążeniu, około 90% przy 50-procentowym oraz ponad 87% przy maksymalnym obciążeniu.

Zastosowane okablowanie to płaskie, taśmowe wiązki. Zasilacze z serii L3 mają je przymocowane na stałe, zaś modele M3 są półmodularne, co ułatwia ułożenie przewodów w obudowie. W skład rodziny SilentiumPC Vero L3 wejdą trzy modele o mocy 500, 600 i 700 W, zaś SilentiumPC Vero M3 to dwie jednostki o mocy 600 i 700 W. Wyceniono je kolejno na 199, 219, 249 oraz 249 i 279 złotych. Wszystkie objęte są 3-letnią gwarancją producenta typu door-to-door. Tym samym mogą być to kolejny raz jedne z chętniej wybieranych PSU wśród polskich konsumentów składających tańsze zestawy komputerowe w cenie 3000 złotych lub mniej.

Źródło: SilentiumPC