Sharkoon RGB Hex - doposażona obudowa Mid Tower z nietuzinkowym, wypełnionym heksagonami frontem

Niemiecka marka Sharkoon wprowadza na rynek obudowę RGB Hex. Jest to konstrukcja typu Midi Tower, która zapewniać ma odpowiednią cyrkulację powietrza oraz sporą przestrzeń do obsługi chłodzeń wodnych. Sharkoon RGB Hex cechuje się ponadto nietuzinkowym frontem zbudowanym na bazie heksagonalnych kształtów, od których to obudowa wzięła zresztą swoją nazwę. Zainteresowani powinni wiedzieć, że model ów wyceniono na 85 euro. Znośnie? Zapraszam więc do zapoznania się ze szczegółami.

Sharkoon RGB Hex to sześć preinstalowanych wentylatorów, trzy filtry przeciwkurzowe i nietuzinkowy front wypełniony heksagonami.

Sharkoon RGB Hex mierzy 43 x 20,6 x 48 cm przy słusznej wadze 6,7 kg. Format Midi Tower oznacza, że zmieścimy tu płyty główne Mini-ITX, Micro-ATX oraz ATX. Maksymalna długość karty graficznej może tu wynosić 35 cm, a wysokość chłodzenia procesora - do 15,8 cm. Jeśli zaś chodzi o zasilacz, to do obudowy wejdą modele o długości do 21,5 cm. Wewnątrz znajdzie się też przestrzeń dla dwóch dysków 3,5" i czterech nośników 2,5" lub dla sześciu nośników 2,5". Na uwagę zasługuje też fakt, że obudowa fabrycznie wyposażona jest w zestaw trzech filtrów przeciwkurzowych i sześciu wentylatorów.

Wszystkie te preinstalowane wentylatory to jednostki 120-mm z obsługą ARGB. Trzy z nich zamontowano na froncie, dwa na topie i jeden na tyle. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby postawić na chłodzenie cieczą pod postacią 360-mm radiatora na froncie oraz 280-mm radiatora na topie. Należy tylko pamiętać, aby nie przekraczały one głębokości odpowiednio 6,4 cm i 5,5 cm. Panel I/O znajdziemy w tym wypadku na topie, a oferuje on dwa porty USB 3.0 oraz jeden port USB-C. Nie zabrakło też dwóch oddzielnych złączy audio (dla mikrofonu i słuchawek), przycisku zasilania i przycisku do zmiany podświetlenia.

Źródło: Sharkoon