Serial The Last of Us od HBO otrzymał w końcu konkretną datę premiery. Produkcję obejrzymy w styczniu w jakości 4K z HDR

Pod koniec września, w ramach corocznie odbywającego się wydarzenia "The Last of Us Day", HBO opublikowało pierwszy konkretny zwiastun serialowej adaptacji gry The Last of Us. W pierwszym sezonie (wygląda na to, że HBO jest pewne sukcesu i już ma plany na kolejne sezony) najpewniej poznamy historię z pierwowzoru, który ukazał się najpierw na PlayStation 3, a potem w odrestaurowanych wersjach na PS4 oraz PS5 (wkrótce także na PC). Na premierowy odcinek nie będziemy długo czekać - HBO podzieliło się konkretną datą premiery serialu.

Serial The Last of Us na platformie HBO Max zadebiutuje w Polsce już 16 stycznia 2023 roku. Produkcja będzie dostępna w jakości 4K.

The Last of Us zadebiutuje na HBO Max w Polsce dokładnie 16 stycznia 2023 roku. Informacje o premierze w połowie stycznia pojawiły się najpierw na stronie HBO, ale dopiero niedawno zdecydowano się oficjalnie potwierdzić wiadomość. Co więcej, serialowa adaptacja będzie dostępna w jakości 4K z HDR Dolby Vision oraz dźwiękiem w formacie Dolby Atmos. To trzecia produkcja serialowa, po Grze o Tron oraz Rodzie Smoka, oferująca najwyższą jakość w VOD.

Daje to również spore nadzieje, że jakiś czas po premierze w HBO Max, serial pojawi się również na nośniku fizycznym. Firma podobnie robi w przypadku 4 sezonu Westworld oraz 1 sezonu House of the Dragon, które pojawią się również na DVD, Blu-ray oraz Ultra HD Blu-ray. Podobnie jak w innych serialach od HBO, platforma HBO Max będzie wydawać kolejne odcinki w tygodniowych odstępach czasu. W główne role wciela się Pedro Pascal (Joel) oraz Bella Ramsey (Ellie). Pierwsze spojrzenie na produkcję możecie sprawdzić poniżej.

Źródło: HBO Max