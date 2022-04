Sennheiser Sport True Wireles – słuchawki TWS dla sportowców lubiących basowe brzmienie. Wodoszczelność oraz aptX

Sennheiser Sport True Wireles to nowe słuchawki TWS, dedykowane przede wszystkim entuzjastom fitnessu i sportowcom. Zgodnie z pierwszymi zagranicznymi recenzjami, konstrukcja oferuje szeroką scenę oraz mocny bas. Wyposażone w 7-mm przetwornik słuchawki mają zapewnić nam także funkcję Adaptable Acoustic. W dużym skrócie, pozwala ona użytkownikom wybrać otwarte lub zamknięte adaptery douszne (wkładki) oraz dostosować ustawienia equalizera w celu uzyskania możliwie spersonalizowanego brzmienia (np. obniżyć nieco bas, jeśli wolimy mniej ciepłe brzmienie). Szczegóły już poniżej, a póki co warto wiedzieć, że słuchawki pojawią się w polskich sklepach w maju w cenie 599 złotych.

Sennheiser Sport True Wireles to nowe konstrukcje TWS, dedykowane przede wszystkim sportowcom. Wyróżniają je m.in. opcjonalne skrzydełka, które zwiększają przyczepność słuchawek do małżowiny.

Słuchawki budową przypominają do złudzenia testowany przez nas niedawno model Sennheiser CX Plus True Wireless (recenzja). Nowa konstrukcja posiada jednak opcjonalne adaptery (skrzydełka) w czterech rozmiarach, dzięki czemu słuchawki mogą trzymać się małżowiny już tylko stabilniej. Pozostałe cechy urządzenia to kompatybilność z Bluetooth 5.2 i obsługa kodeków audio, takich jak SBC, AAC i aptX, które (trzeba przyznać) jest ostatnimi czasy rozwiązaniem coraz rzadziej spotykanym, zwłaszcza w tym przedziale cenowym. Całość jest też wodo- i pyłoszczelna dzięki klasie ochronnej IP54, zaś bateria na jednym ładowaniu ma wystarczać do 9 godzin pracy. Z kolei etui słuchawek ma dostarczać kolejnych 18 godzin użytkowania.

W notce od producenta doczytamy jeszcze co nieco na temat wspomnianych już otwartych i zamkniętych wkładek dousznych: "otwarte adaptery douszne w połączeniu z ustawieniami Aware EQ pomagają zredukować hałas przenoszony przez ciało i umożliwiają przenikanie dźwięków z zewnątrz w celu uzyskania lepszej świadomości otoczenia. W tym trybie biegacze słyszą mniej rozpraszających dźwięków, takich jak bicie własnego serca lub kroki, a więcej otoczenia. Ci, którzy wolą własną muzykę w hałaśliwych salach gimnastycznych i nie chcą rozpraszać się tym, co dzieje się dookoła, odnajdą spokój dzięki adapterom zamkniętym i ustawieniom Focus EQ". Drugie rozwiązanie jest odpowiedzią producenta na brak ANC.

