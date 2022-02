Samsung zapewni cztery duże aktualizacje Androida dla flagowych smartfonów Galaxy. Nawet Google tyle nie oferuje

Smartfony Apple iPhone kosztują sporo, ale w zamian oferują to, czego często brakuje androidowym urządzeniom. Jedną z najczęściej podnoszonych zalet jest długie wsparcie tych smartfonów, bowiem nawet kilkuletnie modele z nadgryzionym jabłuszkiem otrzymują najświeższą wersję oprogramowania iOS. W świecie Androida takie sytuacje są rzadkością - tak naprawdę już więcej niż dwie duże aktualizacje systemu trzeba zaliczyć jako sukces. Coś jednak zaczyna się zmieniać pod tym względem. Od dłuższego czasu możemy zaobserwować, że nowe wersje Androida trafiają na coraz większą liczbę urządzeń, a prym wiedzie tu Samsung, który niegdyś wcale nie mógł się popisać świetnym oprogramowaniem dla swoich smartfonów. Dziś jednak wyrasta na lidera w tej dziedzinie, a najnowsze doniesienia tylko umocnią pozycję giganta.

To dobra wiadomość nie tylko dla posiadaczy ostatnich i przyszłych flagowców od Samsunga, ale także dla całej branży - trudno sądzić, by takie posunięcie koreańskiego giganta pozostało bez odpowiedzi konkurencji.

Joshua Swingle, redaktor serwisów Phone Arena i Android Headline dotarł do informacji, jakoby Samsung planował wdrożyć do swoich ostatnich flagowych urządzeń Galaxy aż cztery duże aktualizacje Androida. Co więcej, same poprawki bezpieczeństwa mają być wydawane aż przez pięć lat. Na tak długie wsparcie mają liczyć posiadacze urządzeń z serii:



Galaxy S21 (modele S21 / S2+ / S21 Ultra / S21 FE)

Galaxy S22 (S22 / S22+ / S22 Ultra)

Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3

Galaxy Tab S8 (Tab S8 / Tab S8+ / Tab S8 Ultra).

To oznacza, że przykładowo wydany niedawno Samsung Galaxy S21 FE z Androidem 12 za kilka lat otrzyma aktualizację do Androida 16 (zakładając, że nazewnictwo i forma systemu pozostanie bez zmian). Oczywiście jasne jest, że tak długie wsparcie będzie stosowane także dla kolejnych flagowców Galaxy.

Here's how that compares to other Android brands (Spoiler: Samsung wins)



Samsung: 4 OS / 5yrs security

Google: 3 OS / 5yrs security

OnePlus: 3 OS / 4yrs security

Xiaomi: 3 OS / 4yrs security

Vivo: 3 OS / 3yrs security

Oppo: 2 OS / 3yrs security — Joshua Swingle (@JoshuaSwingle) February 7, 2022

Jak widać na porównaniu powyżej, Samsung wychodzi na znaczące prowadzenie wśród producentów sprzedających smartfony z Androidem. Nawet Google daje swoim Pixelom do trzech dużych aktualizacji. To dobra wiadomość nie tylko dla posiadaczy ostatnich i przyszłych flagowców od Samsunga, ale także dla całej branży - trudno sądzić, by takie posunięcie koreańskiego giganta pozostało bez odpowiedzi konkurencji. Na oficjalne potwierdzenie tej informacji musimy jeszcze poczekać do jutrzejszej konferencji Samsunga (godz. 16:00 polskiego czasu), jednak nie będzie chyba przesadą jeśli napiszę, że to tylko formalność.

