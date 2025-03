Samsung One UI 7 - znamy termin debiutu interfejsu na starszych urządzeniach Galaxy. Niebawem oczekiwanie dobiegnie końca

Samsung to jeden z najpopularniejszych, a według wielu jeden z najlepszych producentów smartfonów na świecie, bowiem zapewnia m.in. bardzo długi okres wsparcia dla wielu swoich modeli. Problem jednak w tym, że gigant nadal nie udostępnił Androida 15 i nakładki One UI 7 swoim zeszłorocznym urządzeniom - a mamy już przecież drugą połowę marca! Na szczęście posiadacze wielu zeszłorocznych modeli Samsunga otrzymają niebawem wyczekiwane powiadomienie.

Samsung poinformował właśnie, że nakładka OneUI 7 oficjalnie zadebiutuje już 7 kwietnia, a dostępna będzie początkowo na telefonach z serii Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 oraz Z Flip6.

Do tej pory ze wszystkich dobrodziejstw interfejsu One UI 7 korzystać mogą jedynie posiadacze flagowych smartfonów z serii Galaxy S25, ale to nie potrwa długo. Samsung poinformował właśnie, że nakładka oficjalnie zadebiutuje już 7 kwietnia, a dostępna będzie początkowo na telefonach z serii Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 oraz Z Flip6. W dalszej kolejności One UI 7 będzie trafiać na pokład modeli Galaxy S23, Galaxy Z Fold5 i Z Flip5, Galaxy Tab S10 oraz Galaxy Tab S9. Należy jednak pamiętać, że proces udostępniania systemu nie będzie natychmiastowy - niektórzy użytkownicy wspomnianych urządzeń zapewne otrzymają stosowne powiadomienie np. dopiero po kilku bądź kilkunastu dniach.

Dlaczego warto czekać na One UI 7? W dużym skrócie, nowy interfejs cechuje się prostszym, bardziej intuicyjnym designem. Nowością jest np. Now Bar umożliwiający obsługiwanie najważniejszych funkcji z poziomu ekranu blokady. Do tego dochodzą rzecz jasna inteligentniejsze funkcje AI, w tym np. AI Select (w intuicyjny sposób przedstawia oparte na zrozumieniu kontekstu rekomendacje), Asystent rysowania (pozwala przekuć idee w rzeczywistość za pomocą różnego rodzaju komend), Audio Eraser (pozwala na zaawansowaną edycję ścieżek dźwiękowych), a także jeszcze głębsza integracja Google Gemini.

Źródło: Samsung