Samsung Galaxy Z Fold Slim - nowa wersja składanego smartfona szykuje się do debiutu. Smuklejsza konstrukcja i większe ekrany

10 lipca 2024 roku doczekaliśmy się premiery nowych składanych smartfonów od Samsunga. Do tego świata dołączyły dwa nowe modele, jednak od dłuższego czasu słyszymy pogłoski, jakoby firma szykowała jeszcze jeden wariant, czyli tytułowy Samsung Galaxy Z Fold Slim, o którym właśnie dowiedzieliśmy się nieco więcej. Nowość będzie nie tylko smuklejsza, ale i wprowadzi większe ekrany. Proporcje tego zewnętrznego ulegną dodatkowo korzystnej zmianie.

Jeszcze w 2024 roku na rynek wkroczy nowy składany smartfon od marki Samsung, a dokładniej Galaxy Z Fold Slim. Niejako odświeżona wersja bazowego modelu zaoferuje smuklejszą konstrukcję i większe wyświetlacze.

Samsung Galaxy Z Fold6

Składane smartfony w pionie mają jedną wadę, która przeszkadza wielu osobom — proporcje zewnętrznego wyświetlacza. Ten w najnowszym modelu od Samsunga, czyli Galaxy Z Fold6, ma przekątną 6,3 cala, z kolei jego proporcje to 22:9. Jest on więc nadal długi i dość wąski. Nowe doniesienia na temat nadchodzącej wersji Slim mówią jednak, że otrzyma ona 6,5-calowy ekran w formacie 19,5:9 - mowa o tych samych proporcjach, co w Samsungu Galaxy S24 Ultra. Z pewnością pozytywnie wpłynie to na aspekty związane z ergonomią.

Wiemy również, że Samsung Galaxy Z Fold Slim jako pierwszy z oferty tego producenta będzie się wyróżniał 8-calowym ekranem wewnętrznym (podstawowy wariant ma wyświetlacz o przekątnej 7,6 cala). Ponadto ma mieć także tytanowe ramki i zgodnie ze swoją nazwą, będzie smuklejszy od dotychczasowych modeli. Niestety sporo wskazuje na to, że mówimy o smartfonie, który zadebiutuje tylko w Chinach i Korei Południowej. Niemniej jednak nowość zapowiada się ciekawie, a sama premiera modelu ma się odbyć w czwartym kwartale 2024 roku.

Od lewej: Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold6

Źródło: ITHome