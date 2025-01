Samsung Galaxy Z Fold5 i Flip5 - do programu samodzielnej naprawy po raz pierwszy wkraczają składane smartfony

W obliczu zmieniających się czasów, a w szczególności surowszego spojrzenia na coraz większe marnotrawstwo zasobów elektronicznych, kolejne przedsiębiorstwa podejmują kroki, aby przedłużyć życie swoich urządzeń. Apple już od końcówki 2022 roku udostępnia program Self Service Repair, który pozwala na samodzielną naprawę urządzeń firmy. Samsung oferuje to samo, a do jego usługi właśnie wkroczyła najnowsza składana seria smartfonów: Galaxy Z Flip5 i Fold5.

Do programu samodzielnej naprawy Samsunga dołączają kolejne urządzenia producenta. Po raz pierwszy znalazły się w nim składane smartfony, choć na ten moment tylko te, które należą do piątej generacji.

Inicjatywy Apple i Samsunga są oczywiście bardzo dobre, wszak użytkownicy mogą liczyć na licencjonowane części zamienne oraz odpowiednie instrukcje do wymiany tych uszkodzonych. Dzięki temu, kiedy akumulator osiągnie kres swojej żywotności, potłucze nam się wyświetlacz, bądź jakimś cudem zgubimy "tackę" na karty SIM, to możemy zamówić konkretną część lub cały zestaw naprawczy, do którego otrzymamy wskazówki przedstawiające proces zamiany części krok po kroku. Do tej pory w przypadku Samsunga program samodzielnej naprawy (Self-Repair) dostępny był jedynie dla niewielkiej liczby urządzeń. Teraz wsparcie powiększyło się o kolejne sprzęty, w tym po raz pierwszy o składane smartfony.

Trochę szkoda, że jedynie posiadacze najnowszej generacji składanych smartfonów, a więc Samsunga Galaxy Z Folda5 i Flipa5 mogą skorzystać z usługi, jednak jest szansa, że w przyszłości się to zmieni. Oficjalna strona znajduje się pod tym adresem. Otrzymamy na niej dostęp do sklepu ze wszystkimi obsługiwanymi urządzeniami. W przypadku smartfona Samsung Galaxy Z Flip5 ceny części prezentują się następująco: "tacka" SIM 44,46 zł, wyświetlacz wewnętrzny wraz z digitizerem (panel dotykowy) 1168,97 zł i 2110,32 zł (w zależności od wersji kolorystycznej, która mimo wszystko nie powinna mieć dużego znaczenia), mniejszy wyświetlacz wewnętrzny 403,76 zł, a moduł z gniazdem zasilania 209,72 zł. Nie jest więc najtaniej, jednak otrzymujemy dostęp (tak jak wspomniano) do licencjonowanych, oryginalnych części. Poniżej możemy zobaczyć przykładowe wideo instruktażowe.

Źródło: Samsung Newsroom