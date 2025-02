Samsung Galaxy Z Flip5 Retro - specjalna edycja składanego smartfona stylizowana na kultowego Samsunga SGH-E700

Samsung Galaxy Z Flip5 zadebiutował nieco ponad dwa miesiące temu, a dziś swoją premierę ma Samsung Galaxy Z Flip5 Retro - specjalna edycja wspomnianego składaka, stylizowana na telefon Samsung SGH-E700, który właśnie obchodzi swoje 20-lecie. Edycja limitowana dostępna będzie od 1 listopada w Korei, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Australii, ale także w Niemczech (gdyby ktoś z Was chciałby sobie ów model zakupić). Cena nie została jeszcze podana, ale trzeba się będzie liczyć z wydatkiem blisko 6 tys. zł.

Dziś swoją premierę ma Samsung Galaxy Z Flip5 Retro - specjalna edycja składanego smartfona stylizowana na legendarnego Samsunga SGH-E700.

Samsung Galaxy Z Flip5 Retro to swoisty hołd dla kultowego telefonu z klapką – Samsunga E700, który debiutował dokładnie 20 lat temu. Warto przypomnieć, że był to pierwszy telefon koreańskiego producenta z wbudowaną anteną. Miał też zewnętrzny ekran OLED, ułatwiający robienie tzw. selfie. Nowy składak z dopiskiem Retro ma przypominać model E700 od strony wizualnej za sprawą kolorystyki i charakterystycznych detali. Galaxy Z Flip5 Retro to wszak połączenie kolorów indygo i srebra, reinterpretacja interfejsu pikselowej grafiki z pierwszej dekady XXI wieku oraz specjalna, nostalgiczna animacja w oknie Flex Window.

Co więcej, w zestawie ze smartfonem znajdą się trzy karty Flipsuit z logo z różnych okresów historii koreańskiej firmy. Oprócz nich użytkownicy otrzymają etui Flipsuit oraz kartę kolekcjonerską z wygrawerowanym unikalnym numerem seryjnym. od względem specyfikacji otrzymujemy oczywiście standardową wersję Galaxy Z Flip5, z którą możecie zapoznać się m.in. w naszym teście tego urządzenia. Z kolei dla nostalgii przypomnijmy, że Samsung SGH-E700 działał w sieci 2G, posiadał baterię o pojemności 800 mAh, 9 MB wbudowanej pamięci oraz aparat o rozdzielczości 0,3 MP, wykonujący zdjęcia w rozdzielczości 640 x 480 px.

Źródło: Samsung