Samsung Galaxy S26 - przyszłoroczna seria smartfonów może otrzymać nowy typ baterii. Właśnie na to czekają fani producenta

Chyba sami przyznacie, że tegoroczna seria smartfonów Samsunga jest wyjątkowo nudna. Producent nie wprowadził zbyt wielu nowości do smartfonów Galaxy S25, przez co w niektórych aspektach są one zwyczajnie gorsze od konkurencyjnych modeli. Dobrym przykładem są choćby baterie - topowy wariant Ultra ciągle ma ogniwo 5000 mAh, a niektórzy chińscy producenci nie mają już problemów z implementacją akumulatorów o pojemności 6000 mAh lub większej.

Samsung planuje dogonić chińską konkurencję. Możliwe, że w serii Galaxy S26 zobaczymy w końcu baterie o znacznie większej pojemności.

Jak donosi serwis FNNews, Samsung nie zamierza zostawać w tyle za chińską konkurencją i pracuje już nad zwiększeniem pojemności baterii w swoich smartfonach. Pomoże w tym rzecz jasna nowa technologia, która polega na zastąpieniu grafitu krzemem w materiale katody. Nowe krzemowo-węglowe ogniwa są stosowane już przez takie firmy, jak Xiaomi, Vivo czy OnePlus. Można się jednak domyślać, że dotychczasowa opieszałość południowokoreańskiego producenta w tej kwestii wynika z chęci produkcji ogromnej liczby nowych jednostek - jednym słowem, Samsung nie chce eksperymentować i woli upewnić się co do nowego typu baterii.

Obecnie topowy smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra wyposażony jest w ogniwo 5000 mAh, natomiast kompaktowy Galaxy S25 posiada skromną baterię 4000 mAh. Możemy mieć więc nadzieję, że po przejściu na nowy standard przyszłoroczna seria Galaxy S26 otrzyma w końcu baterie o pojemności od 5000 do nawet 7000 mAh. Nie wiadomo jednak nic na temat szybkości ładowania. Obecnie Samsung oferuje technologie ładowania o mocy 25 lub 45 W, jednak źródło milczy ws. opracowywania przez producenta szybszych standardów.

Źródło: GSMarena, FNNews