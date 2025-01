Samsung Galaxy S25 nie będzie tak kompaktowym smartfonem jak poprzednik. Szykują się spore zmiany w nadchodzącej serii

Tegoroczna linia smartfonów Samsung Galaxy S24 jest wysoko oceniana przez recenzentów, a dobra sprzedaż wszystkich modeli z serii wskazuje na to, że producent wykonał kawał dobrej roboty. Mimo to nie brakuje głosów krytyki płynących w stronę południowokoreańskiego giganta - wiele osób narzeka na nudny już design urządzeń i niewielką liczbę zmian w porównaniu do modeli Galaxy S23. Wydaje się, że Samsung bierze pod uwagę te opinie, gdyż pojawiają się już pierwsze przecieki o licznych rewolucjach w serii Galaxy S25.

Nie wiemy jeszcze, co konkretnie planuje Samsung, ale można liczyć, że przyszłoroczna seria flagowców będzie znacznie mniej nudna od tegorocznej.

Przyzwyczailiśmy się, że podstawowy model z każdej rodziny Galaxy S ma dosyć niewielkie gabaryty, jednak w przyszłym roku może być nieco inaczej. Docierają do nas wieści, że Samsung Galaxy S25 ma otrzymać ekran o przekątnej 6,36 cala. Dla porównania warto dodać, że model S24 ma 6,2-calowy panel, a S23 - 6,1-calowy. Oczekujemy więc, że przyszłoroczny flagowiec Samsunga będzie zauważalnie większy od poprzedników, choć z drugiej strony do miana "patelni" sporo mu zabraknie. Wszak 6,36-calowym ekranem odznacza się np. Xiaomi 14, czyli smartfon, którego nadal całkiem wygodnie trzyma się w dłoni. Jeśli natomiast chodzi o wielkość wyświetlaczy pozostałych nadciągających flagowców, raczej nie ma co oczekiwać wielkich zmian. Źródło twierdzi, że model S25+ będzie miał 6,7-calowy ekran, a w przypadku wariantu S25 Ultra zastosowany zostanie 6,8-calowy panel.

Większy ekran w modelu Galaxy S25 wcale nie musi być złą informacją. Możliwe, że dzięki większym wymiarom producentowi uda się wyposażyć smartfona w lepsze komponenty, wliczając w to np. większą baterię, lepszy system chłodzenia, a może nawet bardziej zaawansowany zestaw aparatów fotograficznych. Co jednak równie ważne, Samsung ma zerwać z dotychczasowym designem i zaprezentować nam zupełnie nowy wygląd smartfonów. Nie wiemy jeszcze, co to konkretnie oznacza, że można liczyć, że przyszłoroczna seria flagowców będzie znacznie mniej nudna od tegorocznej.

