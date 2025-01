Samsung Galaxy S25 ma otrzymać ten sam główny aparat co modele S23 i S24. Można zapomnieć o zdjęciach najwyższej jakości?

Nie da się ukryć, że wszystkie modele Samsunga z linii Galaxy S23 to flagowce z krwi i kości, aczkolwiek nie da się też nie zauważyć, że producent najmocniej przykłada się do modeli Ultra. To właśnie urządzenia z tym dopiskiem otrzymują np. bardziej przyszłościowe wersje pamięciowe i najbardziej imponujący zestaw aparatów. Czy to oznacza, że podstawowe modele idą w odstawkę? Niestety, według najnowszych raportów wiele na to wskazuje.

Problemem jest tutaj przede wszystkim brak postępu. Jakąkolwiek poprawę w kwestiach fotografii mogą przynieść ulepszenia w oprogramowaniu czy dobrodziejstwa sztucznej inteligencji. Ratunkiem mogą okazać się także lepsze dodatkowe obiektywy.

Zacznijmy od tego, że Samsung Galaxy S23 i S23+ opierają się na głównym aparacie 50 MP ISOCELL GN3. Co ciekawe, to niemal ten sam, aczkolwiek delikatnie usprawniony moduł ISOCELL GN5 znany z Samsungów Galaxy S22. Jak twierdzi ceniony informator @Tech_Reve, musimy przywyknąć do faktu, że nie tylko modele S24/S24+, ale także smartfony Galaxy S25/25+ z 2025 roku zostaną wyposażone w ten sam sensor. To z kolei oznacza, że trudno liczyć na jakikolwiek postęp w zakresie fotografii w przypadku flagowców Samsunga bez dopisku Ultra.

I'm sorry... everyone... It's reported that Samsung may use the GN3 in the S25/25+. https://t.co/Hft9FS4cCf — Revegnus (@Tech_Reve) December 18, 2023

Gwoli jasności, nie jest wcale tak, że Samsung Galaxy S23 i S23+ nie nadają się do robienia zdjęć. Wręcz przeciwnie - mimo wszystko to jedne z lepszych smartfonów dla amatorów fotografii, w końcu moduł 50 MP ISOCELL GN3 to sprawdzona i chwalona jednostka. Problemem jest jednak brak postępu. Jakąkolwiek poprawę w tej kwestii mogą przynieść ulepszenia w oprogramowaniu czy dobrodziejstwa sztucznej inteligencji. Możliwe również, że producent zacznie stosować lepsze dodatkowe obiektywy do zdjęć szerokokątnych czy telefoto. Tak czy siak, trudno wypatrywać modeli S25 z wielkim optymizmem, jednak pamiętajmy, że do ich premiery zostało jeszcze sporo czasu i producent może jeszcze zmienić plany.

Źródło: GSMarena, @Tech_Reve