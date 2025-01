Samsung Galaxy S24 - wiemy już wszystko o nadchodzących flagowcach. Pozostało tylko czekać na ogłoszenie cen

O smartfonach Samsung Galaxy S24 pisaliśmy już niejednokrotnie, jednak wszystko wskazuje na to, że właśnie zakończył się okres przecieków na temat tych urządzeń. Do sieci wyciekły bowiem oficjalne rendery przedstawiające wszystkie trzy wyczekiwane modele. Co więcej, pojawiła się też grafika ujawniająca wszystkie najważniejsze elementy specyfikacji. Wygląda więc na to, że teraz musimy już tylko czekać na potwierdzenie cen urządzeń.

Wiemy już niemal wszystko o smartfonach Samsung Galaxy S24. Pozostaje nam zatem tylko czekać na ogłoszenie cen, aczkolwiek niedawno pojawiła się plotka, że te nie wzrosną względem tegorocznych modeli.

Design wszystkich trzech modeli nie powinien zaskakiwać. Smartfony są bardzo podobne do tegorocznych Galaxy S23, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na cienkie, symetryczne obramowania dookoła ekranów czy bardziej kanciaste ramki, które przypominają nieco te z tegorocznych iPhone'ów. Rzecz jasna najwięcej nowości względem poprzednika dostarczy nam model Ultra, który posiada tytanową ramkę i płaski ekran. Każdy wariant dostępny będzie w czterech wersjach kolorystycznych. Wszystkie grafiki przedstawiające smartfony Samsunga z serii Galaxy S24 znajdziecie pod tym linkiem.

Specyfikacja smartfonów (na powyższym screenie) także nie zaskakuje, aczkolwiek warto przyjrzeć się zwłaszcza wariantom pamięciowym. Tutaj rozczarowuje nieco podstawowy Galaxy S24, który w podstawowej wersji będzie dostępny z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Znacznie ciekawiej zapowiada się Galaxy S24+, który zaoferuje ekran o rozdzielczości QHD, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej w standardzie oraz szybsze ładowanie. Powyższa grafika wskazuje, że wszystkie modele zasilane będą chipem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, aczkolwiek wszystko wskazuje, że w Europie będą one sprzedawane z układem Exynos 2400. Pozostaje nam zatem tylko czekać na ogłoszenie cen, aczkolwiek niedawno pojawiła się plotka, że te nie wzrosną względem tegorocznych modeli. Premiera smartfonów Samsung Galaxy S24 odbędzie się już 17 stycznia (czasu polskiego) podczas konferencji Galaxy Unpacked.

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Źródło: WCCFTech, @evleaks, @MysteryLupin