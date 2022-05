Samsung Galaxy S23 Ultra z aparatem 200 MP. Apple iPhone 14 Pro z sensorem 48 MP znowu będzie w tyle

Pod koniec ubiegłego roku Samsung zaprezentował swój najnowszy sensor aparatu do smartfonów. ISOCELL HP1 to jednostka o rozdzielczości 200 MP, która jest zdolna nagrywać wideo w rozdzielczości 8K przy 30 FPS. Dzięki funkcji łączenia pikseli aparaty będą w stanie uzyskiwać efektowną rozdzielczość zdjęć wynoszącą 50 MP. To robi wrażenie, ale do tej pory nikt nie zdecydował się zastosować wspomnianej matrycy w swoim sensorze. Co więcej, wygląda na to, że nie zamierza tego robić nawet sam zainteresowany. Według najnowszych informacji południowokoreańska firma szykuje już następcę sensora. Nowa matryca to ISCOCELL HP3. Czego dokładnie możemy spodziewać się po, jakby nie patrzyć, rewolucyjnym rozwiązaniu?

Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma aparat z sensorem o rozdzielczości 200 MP. Matryca ISOCELL HP3 to usprawniona wersja ISOCELL HP3. To nowy rozdział w smartfonowym świecie Galaxy.

W 2020 roku Samsung Electronics wypuścił modele serii Galaxy S20. W ubiegłym roku doczekaliśmy się odświeżenia w postaci linii Galaxy S21. W tym roku producent wydał na rynek smartfony Samsung Galaxy S22. Wszystkie sztandarowe wersje (Ultra) zostały wyposażone w czujnik o rozdzielczości 108 MP. Choć Apple od wielu generacji stosuje w iPhone’ach dość leciwą rozdzielczość 12 MP, w przypadku nadchodzących modeli Pro, zostaną wykorzystane jednostki 48 MP. W dalszym ciągu technicznie wygrywa więc Samsung, natomiast firma nie spoczywa na laurach i stale usprawnia obecne rozwiązania. Tym samym, w przyszłym roku możemy spodziewać się urządzeń wykorzystujących matryce 200 MP.

Nową jednostkę fotograficzną Samsung ISOCELL HP3 najpewniej będą cechować: fizyczny rozmiar 1/1.22″, pojedyncze piksele w rozmiarze 2.56µm oraz technologia pozwalająca łączyć aż 16 sąsiadujących ze sobą pikseli. To z pewnością sprawdzi się w trudnych warunkach oświetleniowych, choć obstawiam, że początkowa implementacja ISOCELL HP3 będzie borykać się z chorobami wieku dziecięcego i dopiero w kolejnej generacji zostanie wykorzystany potencjał sensora. Klucz to odpowiednie oprogramowanie, które należy dopracować. Za 30 % produkcji matryc odpowie Samsung Electronics, podczas gdy 70 % dostarczy Samsung Electro-Mechanics.

Źródło: Korea IT News