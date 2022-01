Samsung Galaxy S22 Ultra z konkretną datą premiery. Powody, dla których warto zainteresować się najwyższym modelem z serii

Niezawodny leakster, który wielokrotnie potwierdzał swoją wiarygodność, opublikował baner promujący wydarzenie Galaxy Upacked, na którym południowokoreański producent zaprezentuje swoją najnowszą, flagową serię smartfonów. Event odbędzie się już 9 lutego, czyli za nieco ponad tydzień. Wcześniejsze plotki sugerowały, że premiera będzie miała miejsce dzień wcześniej, 8 lutego, choć niektóre źródła wskazywały na 9 lutego. Wygląda na to, że sprzęt będzie można nabyć w systemie przedsprzedaży już w dniu prezentacji, natomiast regularna sprzedaż wystartuje 24 lutego. Samsung nie potwierdził co prawda oficjalnej daty, ale sugerowany przez Evana Blassa termin to w zasadzie pewnik. Gwiazdą prezentacji będzie z pewnością sztandarowy model Samsung Galaxy S22 Ultra. Co o nim wiemy?

Do sieci wyciekła grafika zdradzająca termin wydarzenia Galaxy Unpacked, na którym producent zaprezentuje smartfony z linii Samsung Galaxy S22 w tym S22 Ultra z rozwiązaniami charakterystycznymi dla serii Galaxy Note.

Nie wszystkim spodoba się to, że Samsung Galaxy S22 Ultra w wariancie bazowym otrzyma tylko 8 GB RAM, natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że producent z pewnością zoptymalizował odpowiednio oprogramowanie. Dodatkowo, pamięć operacyjną będzie można wydzielić z pamięci na dane UFS 3.1. Spodziewamy się, że smartfon będzie pracował pod kontrolą chipsetu Samsung Exynos 2200 z GPU Xclipse 920 lub (w przypadki wybranych rynków) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Nieoficjalnie mówi się też o 6,8-calowym panelu Dynamic AMOLED 2X (120 Hz), 108 MP aparacie główny, 12 MP ultraszerokokątnej kamerze oraz dwóch teleobiektywach po 10 MP oferujących odpowiednio: 3-krotny i 10-krotny zoom optyczny.

Baterię o pojemności 5000 mAh naładujemy najpewniej mocą 45 W. Niemal pewne jest również to, że w obudowie smartfona znajdzie się slot umożliwiający schowanie w nim rysika S Pen. Po rezygnacji z kontynuacji serii Galaxy Note, Samsung może próbować zastosować charakterystyczne dla „notatników” rozwiązania w innym smartfonie. Sztandarowy model Samsung Galaxy S22 Ultra to naturalny wybór. Skupienie na stylusie sugeruje również dostępna grafika promocyjna, w której hasło „The Epix Standard” zapisano na wzór pisma odręcznego. Takie połączenie wydaje się szalenie atrakcyjne i jak mniemam, znajdzie wielu entuzjastów.

Źródło: Evan Blass