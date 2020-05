Samsung Galaxy S20 Tactical Edition - telefon do zadań specjalnych

Południowokoreański producent zapowiedział właśnie zupełnie nowy smartfon, który cechuje wzmocniona konstrukcja i rozwiązania dedykowane operatorom formacji zbrojnych. Tego typu urządzenia to marzenie każdego fana survivalu, a jednocześnie codzienne narzędzie pracy żołnierzy działających w trudnych, niekiedy skrajnych warunkach. Samsung Galaxy S20 Tactical Edition, bo o ten konkretnie model chodzi, nie będzie smartfonem dla mas, jednak będzie można go nabyć u wybranych partnerów. Nie będzie to jednak łatwe i jak mniemam, znalezienie obsługującego Polskę partnera Samsunga trudniącego się dystrybucją rzeczonego urządzenia będzie graniczyć z cudem. Samsung Galaxy S20 Tactical Edition to najnowsza propozycja południowokoreańskiego giganta skierowana do oczekującego obecności nietypowych cech klienta. Czym charakteryzuje się nowość?

Samsung Galaxy S20 Tactical Edition możemy potraktować jak ciekawostkę i interesujące odniesienie do innych tak zwanych wzmocnionych urządzeń dostępnych na półkach sklepowych z elektroniką. Urządzenia flagowe oferowane typowemu klientowi są dziś niezwykle kruche i rzadko kiedy wychodzą bez szwanku z upadków na twarde powierzchnie. Ekrany, a nawet całe obudowy pękają i uniemożliwiają dalsze użytkowanie urządzenia. Można temu zapobiec, wyposażając urządzenie w dobrej jakości szkło ochronne oraz wzmocnione etui, które zmniejsza ryzyko trwałego uszkodzenia sprzętu w przypadku zderzenia z ziemią. Drugim rozwiązaniem jest wybór tak zwanego pancernego smartfona. Najpierw trzeba sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, czym jest naprawdę wzmocniony smartfon.

Za takowy możemy wziąć na przykład ostatnio testowy przeze mnie Samsung Galaxy XCover Pro, jednak jego „odporność” jest raczej skromna. Całkiem nieźle we wspomnianej kwestii wypadają urządzenia sygnowane marką CAT, jednak prawdziwą odporność gwarantują sprzęty takie jak Samsung Galaxy S20 Tactical Edition. Urządzenie to, jak łatwo zgadnąć, to tak naprawdę Samsung Galaxy S20, w którym zastosowano kilka istotnych zmian. Pierwsza to dedykowane etui, które można z czystym sumieniem nazwać pancernym i odpornym na pracę w trudnych warunkach. Magia dzieje się jednak pod maską. Znajdziemy tu bowiem rozwiązania takie jak szyfrowanie dualDAR, dwuwarstwowe szyfrowanie oraz tryby noktowizyje i samolotowe. Sprzęt ten w założeniach ma być szalenie bezpieczny. Zapewnienie poufności komunikacji to istota Samsung Galaxy S20 Tactical Edition.

Samsung Galaxy S20 Tactical Edition Wyświetlacz 6,2-cala, Dynamic AMOLED 2.0

3200 x 1440p Procesor Qualcomm Snapdragon 865 Pamięć na dane 128 GB - 1 TB Pamięć RAM 12 GB Bateria 4000 mAh Aparat główny 12 Mpix f/1.8

64 Mpix f/2.0

12 Mpix ultraszeroki kąt f/2.2 Aparat przedni 10 Mpix f/2.2 Wymiary 151.70 x 69.10 x 7.90 mm Waga 163 g System, łączność Android 10, LTE Cat 20 S20: Sub-6 5G Cena -

Źródło: Samsung