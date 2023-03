Samsung Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G - premiera smartfonów. Producent zachęca do zakupu atrakcyjnym dodatkiem

Po wielu miesiącach oczekiwań Samsung w końcu zaprezentował swoje tegoroczne smartfony ze średniej półki cenowej. Od dziś można już składać zamówienia na modele Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G, a producent zachęca do zakupu atrakcyjnym dodatkiem w postaci dodatkowych słuchawek bezprzewodowych. Pytanie jednak, czy specyfikacje oraz ceny urządzeń prezentują się wystarczająco przekonująco, by zachęcić klientów?

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon wyposażony w 6,4-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+, który otrzymał autorski 8-rdzeniowy procesor Exynos 1380 współpracujący z 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon posiada potrójny aparat główny składający się z obiektywów 50 MP + 12 MP + 5 MP. Z przodu, w maleńkim otworze w ekranie umieszczono natomiast pojedyncze "oczko" 32 MP. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką OneUI. Urządzenie wyróżnia się również obudową z certyfikatem IP67, baterią 5000 mAh, hybrydowym Dual SIM-em (obsługiwana karta microSD o pojemności do 1 TB), a także modułem Bluetooth v5.3 i złączem USB-C (USB 2.0). Smartfon kosztuje 2399 zł w wersji 6/128. Wariant 8/256 został wyceniony na 2649 zł.

Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A34 5G Ekran 6,4 cala, AMOLED, 120 Hz, 1080 x 2340 (FHD+) 6,6 cala, AMOLED, 120 Hz, 1080 x 2340 (FHD+) Procesor Samsung Exynos 1380 Mediatek Dimensity 1080 RAM 6 lub 8 GB Pamięć wewnętrzna 128 lub 256 GB Aparat główny 50 MP F1.8 OIS + 12 MP F2.2 + 5 MP F2.4 48 MP F1.8 OIS + 8 MP F2.2 + 5 MP F2.4 Kamerka przednia 32 MP F2.2 13 MP F2.2 System Android 13 z OneUI 5.1 Bateria 5000 mAh Inne IP67, microSD do 1 TB, NFC, Bluetooth v5.3, USB-C, NFC Wersje kolorystyczne limonkowy, biały, fioletowy I czarny limonkowy, srebrny, fioletowy I czarny Cena 2399 zł (6/128) / 2649 zł (8/256) 1899 zł (6/128) / 2149 zł (8/256)

Samsung Galaxy A34 5G cechuje się przede wszystkim 6,6-calowym wyświetlaczem AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ oraz procesorem Mediatek Dimensity 1080 z 6 lub 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Z tyłu znalazł się zestaw trzech aparatów 48 MP + 8 MP + 5 MP, a z przodu umieszczono kamerkę 13 MP. Reszta specyfikacji jest dosyć podobna do modelu A54 i uzupełnia ją m.in. bateria 5000 mAh i hybrydowy Dual SIM. Smartfon w podstawowym wariancie 6/128 został wyceniony na 1899 zł, natomiast model 8/256 kosztuje już 2149 zł.

Zgodnie z oczekiwaniami ceny smartfonów nie należą do niskich, jednak Samsung przygotował promocję dla tych, którzy zdecydują się na zakup modelu A54 lub A34 do 2 kwietnia tego roku w wybranych dużych sklepach z elektroniką. W jej ramach do zgarnięcia są słuchawki Samsung Galaxy Buds2 w kolorze czarnym. Aby je uzyskać, należy zalogować się na stronie Samsung Members, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Darmowe paru słuchawek powinna dotrzeć maksymalnie po 21 dniach od zgłoszenia.

Źródło: Samsung